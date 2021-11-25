新北爆接種站誤植烏龍！民眾「到場發現沒設點」　千人受影響

▲第15期新冠疫苗施打中。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／新北報導

新北接種站發生接種地點誤植烏龍！有民眾投訴今天上午8點半到原訂預約的「蘆洲永平市民活動中心接種站」施打疫苗，但是到了才知道現場根本沒有設置。對此，新北市衛生局表示，因錯植行政區以致有一部份民眾預約受影響，已立即針對蘆洲區的仁愛市民活動中心加開量能提供民眾預約。指揮中心也表示，大約有1千人受影響。

有第15期民眾投訴，預約在蘆洲的永平市民活動中心接種站打BNT（11/25 08:30~09:30），今早實際到現場，卻被告知這裡沒有設置，說系統把人排到中永和去，現場沒得打。民眾直說「去的人都不知道該怎麼辦，不知道會不會被算曠掉施打疫苗？」

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▲▼新北爆接種站誤植烏龍。（圖／讀者提供）

指揮中心發言人莊人祥表示，是因為新北在蘆洲與永和都有「永平」接種站導致的誤植問題，目前大概有1千人受影響，已經請新北衛生局處理。

對此，新北市衛生局也致歉，11/22中午因建置系統時間短，永平市民活動中心行政區永和key錯成蘆洲，11/23一早一經發現，已經馬上連繫中央廠商作更正，因錯植行政區以致有一部份民眾預約受影響，感到非常抱歉，也立即針對蘆洲區的仁愛市民活動中心加開量能提供民眾預約。

新北市衛生局表示，即日起到12/1安排工作人員在現場協助引導民眾至仁愛市民活動中心（蘆洲區民權路143號）接種，受影響民眾若有無法預約情形可以跟衛生局預防接種專線(02)2258-8923聯絡，會協助媒合就近的醫院或診所完成接種，另外，目前疫苗接種採雙軌併行，若1922中央預約平台無法預約，也可以到醫院或診所現場預約接種。