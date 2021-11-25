境外生單日增4例確診　校園累計總數達882例

▲境外生再增4例確診、累計達160例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中央疫情指揮中心昨（24日）公布國內新增5例病例，都是境外移入，而根據教育部今（25日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增4例確診個案，全部都是境外移入，也讓境外學生累計確診數達到160例，全國校園累計總數也達到882例。

隨著疫苗施打普及率提高，加上台灣本土疫情穩定，台灣也逐步放寬相關限制，但衛福部也呼籲民眾，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域。

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另根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到882例，較前一天新增4例，都是境外生，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到160例，其中境外移入大專校院學生150例，境外移入高中生8例，國中生、國小生各1例。

▼境外生再增4例確診、累計達160例。（圖／教育部提供）

另本土確診學生數則仍維持722例，已經從10月27日至今沒有新增個案，其中212例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。