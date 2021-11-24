日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

▲071型登陸艦可施放氣墊登陸艇、艦載直升機，展現強大立體登陸作戰能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者王佩翊／編譯

日媒稍早報導，有台日防衛當局的相關人士透露，中國大陸海軍11月中旬派遣2艘兩棲戰艦通過位於台灣與日本沖繩縣與那國島間的海域，並在台灣東部外海進行模擬登陸演習。由於該行動已經涉及到企圖武力進攻台灣的高度緊張演習，因此日台防衛當局已各自投入分析。

根據《產經新聞》獨家報導，2艘戰艦都是071型的綜合登陸艦，隸屬於解放軍東海戰隊，負責東海與台灣前線。這2艘戰艦14日左右從台灣、與那國島間的海域南下，抵達台灣東邊的花蓮外海，並在該海域停留了一段時間。詳細的演習內容不得而知，但是日本陸上自衛隊的沿岸監視隊也在周遭海域與空域進行監視。

一般分析都認為解放軍在台灣的登陸作戰主戰場是台灣西側，而被中央山脈隔開的東部則是腹地，且台灣東部沿岸斷崖多，並非適合登陸作戰的地形。然而花蓮卻有長達10公里的砂礫海灘。不僅如此，花蓮還有軍民共用的花蓮航空站，因此也被視為是台灣防衛的重要據點。

071型的排水量約2萬噸，在075型兩棲攻擊艦4月正式服役前，它是中國大陸海軍最大的兩棲戰艦。071型一共可搭載4架直升機、900名兵力，還可以運送兩棲車輛，協助登陸作戰。

台灣當局內部人士透露，解放軍最近將日本西南諸島列入攻擊目標選項之一，這也是登陸艦首次組成攻擊編隊。日本防衛省2012年5月曾經在太平洋上確認到071型的登陸艦，當時距離沖繩本島西南方600公里以上。

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