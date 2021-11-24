　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

▼071型船塢登陸艦施放氣墊登陸艇、艦載直升機，展現強大立體登陸作戰能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲071型登陸艦可施放氣墊登陸艇、艦載直升機，展現強大立體登陸作戰能力。（圖／翻攝自新浪軍事）

記者王佩翊／編譯

日媒稍早報導，有台日防衛當局的相關人士透露，中國大陸海軍11月中旬派遣2艘兩棲戰艦通過位於台灣與日本沖繩縣與那國島間的海域，並在台灣東部外海進行模擬登陸演習。由於該行動已經涉及到企圖武力進攻台灣的高度緊張演習，因此日台防衛當局已各自投入分析。

根據《產經新聞》獨家報導，2艘戰艦都是071型的綜合登陸艦，隸屬於解放軍東海戰隊，負責東海與台灣前線。這2艘戰艦14日左右從台灣、與那國島間的海域南下，抵達台灣東邊的花蓮外海，並在該海域停留了一段時間。詳細的演習內容不得而知，但是日本陸上自衛隊的沿岸監視隊也在周遭海域與空域進行監視。

一般分析都認為解放軍在台灣的登陸作戰主戰場是台灣西側，而被中央山脈隔開的東部則是腹地，且台灣東部沿岸斷崖多，並非適合登陸作戰的地形。然而花蓮卻有長達10公里的砂礫海灘。不僅如此，花蓮還有軍民共用的花蓮航空站，因此也被視為是台灣防衛的重要據點。

071型的排水量約2萬噸，在075型兩棲攻擊艦4月正式服役前，它是中國大陸海軍最大的兩棲戰艦。071型一共可搭載4架直升機、900名兵力，還可以運送兩棲車輛，協助登陸作戰。

台灣當局內部人士透露，解放軍最近將日本西南諸島列入攻擊目標選項之一，這也是登陸艦首次組成攻擊編隊。日本防衛省2012年5月曾經在太平洋上確認到071型的登陸艦，當時距離沖繩本島西南方600公里以上。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
「雨彈＋更強冷空氣」過境時間點出爐！這天碰上大魔王最冷
桃園「4歲女全身冰冷」！頭瘀青、疑營養不良送醫亡
快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎！　公司發聲了
快訊／晚間有感地震「規模5.2」　最大震度宜蘭3級
快訊／17：56地牛翻身　台北明顯搖晃
遊覽車司機猝死　新兵「關鍵1動作」救回43條人命
男大生全想起來了！　道歉還遭強押下跪暴打
北車借錢哥慘了！阿嬤死了N次　20人排隊告他

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

中俄防長視訊熱聊：兩軍將繼續加強戰略演習、聯合巡航

美飛彈驅逐艦通過台灣海峽　東部戰區：採取一切必要措施反制

中國學者投書《紐時》：美中應討論「共同脆弱」　防止核競爭升級

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

雙11開心吃烤肉結果「越烤越旺」　他苦笑變奧客了：會不會被黑名單

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

中俄防長視訊熱聊：兩軍將繼續加強戰略演習、聯合巡航

美飛彈驅逐艦通過台灣海峽　東部戰區：採取一切必要措施反制

中國學者投書《紐時》：美中應討論「共同脆弱」　防止核競爭升級

「背痛竟罹骨癌」腫瘤比雞蛋大三倍！正妹曬光頭美照　網全暖哭了

熄火還不停！新訓兵急拉氣壓煞車　第一時間喊弟兄：繫上安全帶

【廣編】電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動

走到生鮮店發現打烊！　雪橇犬呆站門口「小宇宙崩塌」：想吃肉肉

吳念真、潘孟安等多人簽署合作！紙風車成立「屏東戲劇藝術中心」

13歲小妹淪「150人洩慾工具」　淫窟驚見小學生！恐怖性虐細節曝

派出肥貓叫女兒起床！結果牠「臭臉壓身」忙踏踏　媽傻：越睡越沉

少年雙頰消瘦「永遠吃不胖」竟是罹患罕病　機率僅6億分之1

善耕365／是誰壓垮了「媽媽」？　從喜獲麟兒走向產後憂鬱的黑洞

踏出穩健步伐！慈大足底核心肌群訓練器　3D列印速度快成本低

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

軍武熱門新聞

中國在南海射出高超音速導彈　美：技術超越世界

日媒爆：解放軍登陸艦在「花蓮外海」模擬登陸演習！

東部戰區回應美驅逐艦通過台海：採取一切措施反制

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

中俄防長視訊通話　深化兩軍戰略協作

蔡英文若出席民主峰會　胡錫進放話攻台

英國無限軍售中國軍事雷達與技術

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

殲-20性能數據首曝　霹靂-15射程直逼AIM-120D

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

士官長遭控A軍備品　贊助老婆音樂教室

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

「短期科研火箭發射場域」落腳屏東

更多熱門

相關新聞

南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒

南韓首例「死胎」攜帶新冠病毒

南韓新冠疫情告急之際，首爾出現首起胎兒感染新冠病毒後死亡的案例。一名確診新冠病毒的孕婦提早分娩，生下死胎，未料胎兒身上竟也驗出病毒，但胎兒死因與病毒關聯仍有待調查。

虎斑貓找奴才陪睡　抬頭撒嬌賣萌

虎斑貓找奴才陪睡　抬頭撒嬌賣萌

暖氣房出現虎皮捲蛋糕　小虎斑睡姿萌翻網

暖氣房出現虎皮捲蛋糕　小虎斑睡姿萌翻網

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

日本國三生帶菜刀去學校！疑為尋仇砍死別班男同學

日本國三生帶菜刀去學校！疑為尋仇砍死別班男同學

關鍵字：

日韓要聞軍武要聞

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面