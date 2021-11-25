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控民進黨政府「國庫通黨庫」　蔡壁如：中油動員社團為蘇貞昌造勢

▲▼台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

三接遷離（珍愛藻礁）等4大公投案將在年底登場，總統蔡英文25日親赴桃園視察「觀新藻礁生態系」，藻礁公投推動聯盟則在立法院舉行記者會，呼籲各級行政機關及國營事業公務人員，應嚴守行政中立法的規定。台灣民眾黨立委蔡壁如會中批評，民進黨掌握政府資源，把公產當私產，中油用睦鄰經費動員社團參加公投說明會，是「國庫通黨庫」。

蔡壁如今天批評，這是一場不對等的公投，資訊不對等，資源也不對等，其實，政府手上的資訊和資源，並不是政府的，而是屬於全民的，民進黨完全執政、完全傲慢，把公產當私產，把人民當敵人，這是獨裁者的進化。

蔡壁如指出，她跟經濟部索取天然氣供需的資訊，要求更新2017年的資料表，拖了將近1個月，上周在質詢時，經濟部長王美花才公開答應說要給也沒給；民進黨政府用假新聞治國，拒絕辦理聽證會，害怕人民知道真相，因為若公開這份天然氣供需資料，民眾就會發現，2050淨零碳排政策將導致天然氣設施有5成閒置，且三接遷址不會缺電，也不會每年多燒500萬噸的煤。

蔡壁如表示，這幾年，中油每年編列6至8億元的「睦鄰經費」，是放在「履行社會責任」的項目下，推廣環境教育，中油卻透過公關系統，動員接受補助的社團，為行政院長蘇貞昌公投說明會造勢，這是進化版的國庫通黨庫。

蔡壁如說，能源開發案對地方社區必然有環境和社會衝擊，對社區和利害關係人的睦鄰經費或是回饋金，並無法完全弭補這些傷害，中油、台電或任何國營企業，都不應該把睦鄰經費當作上對下的恩賜，而綁架地方社會，要他們支持政府政策，「用政府的錢來收買受害者，成為執政黨動員的樁腳，是民進黨對環保運動的背叛。」

蔡壁如表示，台灣民眾黨沒有數億元的國家資源可以揮霍，只能繼續在街頭一步一腳印爭取支持，用理念說服民眾，用努力感動民眾，呼籲民眾對該公投案投下同意票。

▲▼台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

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