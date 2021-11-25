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23歲妹普通感冒竟「心臟停6天」…葉克膜救命　警覺5症狀快就醫

▲▼廣東23歲女孩患感冒，心臟竟停跳6天。（圖／翻攝自廣州日報）

▲廣東23歲女孩患感冒，心臟竟停跳6天。（圖／翻攝自廣州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

一場小感冒，竟導致心跳停止6天，四大器官同時出現功能衰竭！近日，23歲的廣州女孩妮妮（化名），因為感冒前往醫院就診，誰知竟然在死亡邊緣走了一遭，這是怎麼回事？

據《廣州日報》報導，10月17日開始，妮妮感覺自己有感冒症狀，低熱、咳嗽、咽痛、乏力，自己吃了些感冒藥，但症狀一直沒有緩解。19日晚上10點多，妮妮感覺噁心想吐，狀態很不好，於是在朋友陪伴下到南醫三院急診科就診。

剛到急診科不久，急診醫護人員就發現妮妮病情危重，竟測不到血壓，而急診心電圖也是室性心律，於是火速請心內科和ICU醫生會診，擬以「心源性休克、暴發性心肌炎、高鉀血症」收入ICU搶救。

剛進入ICU，妮妮就出現了惡性心律失常，隨即心跳停止。醫生立即緊急搶救，為患者啟用ECMO。隨著ECMO開始運行，妮妮雖然還沒有恢復心跳，但已經有穩定的血壓。

經過醫護人員6天6夜的努力，妮妮的心臟開始重新跳動，雖然跳動的力量還不是很足，但已有明顯的好轉。隨著妮妮的心臟功能進一步好轉，第13天成功撤離ECMO，逃離死神。22日，妮妮身體的各項指標均得到恢復，只有損傷的腎功能需要進一步治療。

南方醫科大學第三附屬醫院ICU主任楊翃表示，心肌炎是指心臟肌肉的炎症性病變。多種因素都可引起，比如病毒感染、細菌感染、藥物、中毒等，其中，最常見的就是病毒感染，一些腸道病毒、流感病毒都包括在內。

他表示，妮妮感冒後，自身的身體機能有所下降，病毒通過血液侵犯心臟，引發重症心肌炎。心肌炎可輕可重，輕症患者可無任何症狀，重症心肌炎可發生心力衰竭、心源性休克甚至猝死。

楊翃提醒，發生心肌炎時，身體會有5種突出的表現，包括急性胸痛，亞急性或慢性加重的呼吸困難，心慌、不明原因的心律不齊症狀，暈厥、先兆心源性猝死，不明原因的心源性休克。

他也表示，還要值得注意的是，臨床上有很多心肌炎患者起初是腹痛腹脹等症狀，這是因為內臟神經的定位有時不太準，比如心絞痛患者有可能會是胃疼、肩膀疼，這時候需要做心電圖和超音心動圖及抽血查相關感染、免疫、心肌壞死指標等來鑑別。

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