四劑戰士注意！高端人重打疫苗「抗體衝極高點」　醫示警1好1壞

▲指揮中心宣布，施打高端者，若有出國需求可申請加打國際認證疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，接種高端疫苗民眾若須緊急出國，符合條件者，可持證明文件加打AZ、BNT或莫德納。但外界認為，這是否也意味先前打的等於白打？對此，醫師示警，已經完整接種高端者，加打2劑mRNA疫苗後，預期「抗體濃度會衝上極高點」，但心肌炎發生的風險也可能更高。

指揮中心說明，高端疫苗在尚未列入世界衛生組織緊急使用清單或民眾擬入境國家尚未核准前，不論接種一劑或兩劑的民眾都可依需求接種AZ、BNT或莫德納疫苗，兩劑間隔可依照該疫苗說明書中所列最小間隔時間完成接種，且最好是出國14天前完成。

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台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書點名，「轉職四劑戰士注意！」由於BNT與莫德納施打後，抗體濃度高、免疫反應強，有更高機率產生心肌炎。他仔細解釋，換言之，打完兩劑高端的人，再加兩劑BNT或莫德納，可以預期抗體濃度會「衝上極高點」，但心肌炎發生風險也可能更高，要小心。

不過，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科醫師黃高彬提到，高端是所謂的次單位蛋白疫苗，而國內現有的BNT、AZ或莫德納，與高端疫苗的機轉作用不同，因此這時有需求要混打其他疫苗，但還在擔憂疫苗恐引發安全疑慮時，「就把高端忽略，等於沒打就好」。

▲打高端疫苗有出國需求，開放混打AZ、BNT、莫德納。（圖／指揮中心提供）