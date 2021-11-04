▲BNT兒科疫苗，專門提供兒童注射。（圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

美國CDC專家諮詢委員會一致同意，讓5～11歲兒童接種BNT疫苗，最快3日開始施打，而大規模施打會從8日開始。針對大家擔憂的「心肌炎」，前台大感染科醫師林氏璧引述小兒心臟科醫師報告「心肌炎後案例追蹤3個月結果」，台灣是否跟進？他認為現在還不急。

前台大感染科醫師林氏璧指出，美國CDC專家諮詢委員會議中，心肌炎的風險仍是考量重點，在美國不良反應通報系統中，12～15歲心肌炎通報率，VAERS系統（較容易低估）男生為百萬分之39.9，女生則為3.9；另一個較接近真實數據的VSD系統顯示，男生為百萬分之108.5，女生則是60.2，以上為兩劑合計。

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小兒心臟科醫師還報告CDC針對心肌炎後案例追蹤3個月初步結果，248人的問卷顯示，在心肌炎後2週有一半的人已完全沒有症狀，但在3個月時約有1/4人仍有疲倦、心悸、喘、胸痛等症狀。

▲多名專家建議年輕人暫緩施打第2劑BNT疫苗。（圖／記者李毓康攝）

針對其中少數人被召回追蹤各項檢查發現，有3%心電圖尚有異常，12%心臟超音波尚有異常，33%核磁共振尚有異常，4%心肌酵素還有升高。此外，心臟科醫師完整評估其中47人，有91%在3個月時已回到可能完全康復的狀態。但上述追蹤尚不完整，仍待資料齊全。

林氏璧指出，美國5～11歲兒童約有2800萬人，在施打疫苗後是否能夠進一步壓制疫情，是否能減少停課，大量施打後的不良反應為何，以及心肌炎在施打1/3劑量下是否會較不嚴重？仍拭目以待。

回歸台灣是否跟隨美國腳步，也讓5～11歲孩童接種BNT，林氏璧認為「我個人是覺得完全不急」，就如同之前他也不是很贊成現階段先給青少年施打一樣，大可先觀察國外兒童大量施打後的狀況，心肌炎是否嚴重，比照FDA，以台灣自己的數據來計算利弊得失，從而決定是不是該給兒童接種新冠疫苗。