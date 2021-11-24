盤點最廢婚禮小物！網點名「印這1張」收到超尷尬：要丟掉也不是

▲婚禮小物是新人準備給賓客的小禮物。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者黃可昀／綜合報導

去參加婚禮都會收到新人準備的「婚禮小物」，像是筷子就有快點生孩子、快快樂樂、成雙成對的寓意，每份禮物都藏有喜氣巧思，不過有些禮物對賓客來說實在一頭霧水，網友公認最不想收到的就是「印有照片」的婚禮小物。

知名作家黃大米日前在臉書PO文，「婚禮小物，你們覺得最推薦什麼？最廢的是什麼？」她個人覺得最實用的就是米和筷子，肥皂、牙線棒也算是安全牌；最怕收到蠟燭，雖然賣相很好，但拿回家就擺在旁邊用不到，「讓我不知道如何處理到像是『蠟燭兩頭燒』」。

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▲最實用與最無用的婚禮小物。（圖／翻攝自黃大米臉書）



網友紛紛列出自己收過最實用的婚禮小物，「目前收過最實用，旅行洗髮沐浴組」、「手搖飲杯套還不錯，還有很精緻的束口袋」、「收過最棒的是擴香盆！當擺飾很可愛，還可以滴精油當擴香使用」、「餅乾，死不上菜硬要看尷尬影片時可以吃」、「我們結婚時沒準備婚禮小物，直接在會場擺了兩台大頭貼機（三面有遮布的）。」

至於最不想收到的就是印有新人照片的物品，「新人的照片不要亂拿！因為要丟也不是，不丟又也不是，真的很尷尬」、「最不愛的是新人婚紗照磁鐵，在家裡的冰箱上貼著別人婚紗照的磁鐵超奇怪的，當然就只能處理掉了」、「新人婚紗撲克牌 (新人事後拜託我們不要真的拿出來打哈哈」、「收到有新人照片的對杯，完全不想用。」

▼印婚紗照的禮物最雷。（圖／翻攝自黃大米臉書）

