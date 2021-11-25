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新變種B.1.1.529入侵亞洲　攜帶大量「可怕突變」威力恐更勝Delta

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲ 最早在非洲波札那出現的新變種引發憂慮。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國專家針對一種在非洲國家波札那發現的新變種發出警訊，因為這是迄今為止變異最多的變種病毒，刺突蛋白攜帶32種突變，其中許多可怕的突變使其具有高傳染性及疫苗抗性，威力恐怕勝過Delta病毒，已在至少3個國家現蹤，香港也出現個案。

《每日郵報》報導，這種病毒最早在波札那被發現，學名為B.1.1.529，最終可能被命名為「Nu」變異株，截至目前全球約僅10起個案，分布3個國家。波札那出現3例，變異監控技術更加完善的南非發現6例，最近還有一名從南非返回香港的36歲男子確診。

這種病毒攜帶多種突變，與Beta變異株相似的K417N及E484A突變幫助躲避疫苗產生的抗體，Delta病毒上發現的N440K及紐約變種病毒上的S477N同樣與逃脫抗體的特性有關，極少同時出現的P681H及N679K突變可能使其更具疫苗抗性，曾在Alpha及Beta等病毒出現的N501Y使其更具傳染性。此外還有G446S、T478K、Q493K、G496S、Q498R及Y505H突變，但目前尚不清楚其特性為何。

▲▼德國一名男性進入疫苗接種中心。（圖／路透社）

▲ 各國極力推廣疫苗，但新變種恐怕具有逃脫疫苗抗體的特性。（圖／路透社）

上述突變將使疫苗難以抵禦，因為現有疫苗只能訓練免疫系統識別舊版本的病毒。最先發現此病毒開始傳播的倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）認為，這些突變相當「可怕」，這種病毒可能「比其他幾乎任何病毒都要糟糕」，包括目前在全世界佔主導地位的Delta病毒。

倫敦大學學院遺傳學家巴盧（Francois Balloux）也指出，這種變異株可能比Delta病毒更能躲避抗體，應被密切監控，但沒有必要過度擔心，除非病例開始上升。

巴盧進一步說明，許多突變表明，這支病毒可能是在長期染疫的免疫系統受損者身上出現，例如愛滋病患者。免疫系統較弱的患者染疫後可能好幾個月無法痊癒，因身體無法抵禦病毒，使病毒有時間發生突變，繞過人體免疫系統。科學家此前表示，Alpha病毒便是以這種方式出現。

▲▼ 歐洲疫情／羅馬尼亞布加勒斯特大學醫院太平間工作量暴增。（圖／路透）

▲ 歐洲疫情再起，多國重新祭出宵禁或封城。（圖／路透）

不過，科學家也指出，病毒大量突變可能反而對自身帶來不利，使其變得不穩定，阻止傳播。他們表示，「沒有必要過度擔心」，因為目前尚無病毒迅速蔓延的跡象。

華威醫學院病毒學家勞倫斯．楊（Lawrence Young）根據其突變表示，這種病毒看起來可能比其他變異株更能躲避疫苗產生的抗體，不過這主要仍取決於免疫系統面對這些突變時的反應，僅透過觀察很難下定論。

東英吉利大學微生物學家利弗莫爾（(David Livermore）表示，在波札那發現的突變引起關注，主因是其具有「非常廣泛」的突變組合，增加逃脫疫苗的風險，但並不能證明這種情況會發生，傳染性目前也不清楚。

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