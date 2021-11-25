提醒「掃實聯制」客人卻暴怒咆哮　店員心寒：公司要求我道歉

▲店員提醒「掃實聯制」，客人竟突然暴怒咆哮。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名在速食店工作的呂姓女子投訴，她10月上班時提醒客人要掃實聯制、量額溫，不料客人聽了突然暴怒，她馬上勸顧客冷靜下來，否則可能要報警處理。他指出，客人事後客訴她，而公司知情後，反而要她向顧客道歉，質疑她「為什麼想要報警」，讓她覺得很心寒。

根據《東森新聞》報導，呂女表示，她10月12日上班時，看見客人要點餐時，依照SOP提醒客人要「掃實聯制、量額溫」，不料客人卻情緒大暴走，拿出手機瘋狂的往她臉上靠近，說出「你看啊，你要看實名制，我給你看啊，不然你還要怎樣」。

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呂女說，「我習慣性會說，麻煩幫我量額溫、掃實名制喔，講完這句話，客人立刻暴怒，所以我有請他先冷靜，如果沒有辦法冷靜，我可能要請警察協助，講完這句話之後，他一樣也很生氣，然後說他要自己報警」、「剛發生超商店員被挖眼睛的事件，過了幾天而已，所以我當下其實心裡很害怕」。

為防疫安全提醒客人，沒想到引來客人客訴，後來對方雖然沒有報警，但公司的處理態度，卻讓她相當失望。原來事發3天後，她被督導跟店經理約談，要求她必須跟顧客道歉，2天後又被營運部經理、督導跟店經理3人約談，這次還被要求核對客訴單，把自己有疏失的地方勾出來。

呂女表示只是盡到職責，為何會變成自己負全責。對此，遭指控的速食店業者回應，造成當事人的感受不佳深感遺憾，整起事件已經進入內部處理流程，暫時不方便對外說明，如果遇到客人未遵守防疫規範，同仁會友善提醒和柔性勸導，敬請顧客配合。

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