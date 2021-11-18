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3生肖一路旺到2022年！11月中後運勢回升...得財又得勢

▲好運,希望,正能量,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲3生肖的人運勢回升，迎來好日子。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者黃品臻／綜合報導

時序邁入11月中旬後，2021年也漸漸進入尾聲，許多人期望明年能有一番新氣象，以揮別被疫情肆虐的一年。《搜狐網》運勢專欄就分享，生肖屬兔、蛇、牛的人將在近期開始轉運，告別過去的不順遂，還能一路旺到2022年，得財又得勢！

生肖兔

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生肖屬兔的人從11月中旬開始擺脫瓶頸期，如果把握住好運，便能得財得勢、萬事順利，一掃前2個月低迷的整體運勢。不過屬兔的人，最近2天要特別注意，保壽官不巧碰到「盤根」、「暴敗」兩顆凶星作祟，健康運勢這塊有點不妙，要注意預防風濕，此外飲食也要注意，小心消化不良的問題，上了年紀的人要多吃水果。

生肖蛇

屬蛇的人進入11月中旬開始運勢回升，有把握住好運便能橫財猛賺、日子越來越好，告別前2個月事業運不太好、心願難圓的境況。另外生肖蛇的人，大概是大運帶動姻緣，部分人真愛即將出現，對渴望獲得真愛的朋友來說，假如想尋得另一半，應該要多努力工作，準備迎接對方一起邁向未來。

生肖牛

屬牛的人早期一段時間因有「飛廉」、「火星」兩顆凶星作亂，導致部分人遇到事業運不樂觀、感到心累的狀況，剛好進入11月中旬開始，運勢由黑轉紅，保壽官得「喜德」吉星近身，若好好抓住此番機運，不僅福祿雙至，還能幸福又甜蜜。

另一方面，生肖牛的人，接下來7天，福德宮不巧趕上「歲破」、「沈浮」兩顆凶星來犯，健康運勢這方面有點不妙，要多留意精神不佳的問題，此外，對於個別朋友而言，最近容易脾氣暴躁，要多控制情緒。

►想變瘦就穿這件風衣！

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