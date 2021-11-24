「iHerb背後大老闆來自中國！」女主播1句話被轟慘　急刪文澄清

▲眼看輿論炸鍋，主播迅速重新發了一篇文。（圖／翻攝PTT、自林佳璇臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

美國保健食品平台「iHerb」昨宣布暫停對台服務後，網上哀鴻遍野，年代主播林佳璇也在臉書評論此事，然而她一句「iHerb背後大老闆來自中國」引爆論戰，在緊急刪文後，她再度上火線解釋，認了那句話並不正確。

起初，林佳璇在臉書寫道，「還記得在疫情爆發前，很多人出國都會被託付著買藥的重責大任，就可以看出國外保健食品受到我們喜好的程度了，等等...究竟是買藥還是買食品呢？我想這正是iHerb商品，入境台灣真正備受爭議的問題點。」

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最後，她更直指，「分享一個iHerb冷知識給您，其實它背後目前的大老闆，來自中國。」沒想到，這句話讓網友炸鍋，在PTT洗版罵爆，「永遠不缺智障信徒」、「笑死」、「講到錢每個人都會變聰明的」、「可悲，任何事情都是推給中國」、「有別招嗎」、「這煮蔔XDDD」。

▲原文已被鄉民備份。（圖／翻攝自PTT）

眼看輿論越演越烈，林佳璇事後將該篇文章刪除，並重新發了一篇文，承認那句話並不正確，「只是來自中國的老闆，花了1億美元收購iHerb公司4.8%股分而已。iHerb的總裁目前仍為雷·法雷（Ray Faraeem），他來自美國加州。」

她進一步解釋，這4.8%的股份，是在2018年6月29日，廈門金達威集團及全資子公司KUC與全球保健品電商巨頭iHerb簽訂《股權購買協議》，金達威斥資1億美元收購iHerb公司4.8%股權，同時雙方達成意向，籌畫共同設立合資公司。