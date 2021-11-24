《醜陋的中國人》將停止發行　柏楊遺孀：才不會被民進黨用來辱華

▲柏楊（右）、張香華（左）。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

已故作家柏楊的遺孀張香華先前拒絕柏楊的著作《醜陋的中國人》摘文選入高中教材，同時還宣佈，依照柏楊生前交代，該書將永遠停止發行。張香華近日又接受大陸媒體採訪，她表示，不同意授權現在的教科書摘錄柏楊《醜陋的中國人》的一大原因，在於對現在台灣教育和新課綱「去中國化」甚至「反中」的無法苟同，「民進黨為了辱華無所不用其極，此時更應該停止發行！」

根據《澎湃新聞》報導，張香華指出，目前《醜陋的中國人》在台灣的遠流出版社和大陸的人民文學出版社都是在2024年合約到期，具體何時停止發行，要看出版社的意願，「希望出版社自即日起便不再發行此書，但我並不能決定何時終止。在與大陸的人民文學出版社2024年合約到期後，《醜陋的中國人》一書將永遠不再發行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼柏楊著作《醜陋的中國人》。（圖／翻攝遠流出版社）



張香華提到，柏楊寫《醜陋的中國人》，矛頭直指的是當時國民黨的官場，讀這本書不能脫離當時的時代背景，一定要有相應的歷史知識儲備，「《醜陋的中國人》如今應『功成身退』，柏楊生前一再交代，當中國文明已經進步了，就要廢除這本書的發行。意思是說當中國人不再沈溺於過去的封閉、保守、做事不實在的毛病裡，我們就會有新的目標要追求，這本書就應該廢掉。」

張香華強調，更重要的原因在於，現在民進黨為了「辱華」無所不用其極，此時更應該停止發行，才不會被民進黨利用其書名來辱華，「民進黨當局在課綱中推行的『去中國化』，是在毀壞我們的民族。」

張香華還說，作為一名教師，她對現在台灣教育和新課綱「去中國化」甚至「反中」實在無法苟同，尤其痛心於如今的「國文」和歷史教材，刪減文言文、以「東亞史」觀點取代「中國史」等現象，這些從根本上說，是當局「去中國化」的教學策略，「柏楊曾不止一次對我說，『台獨之時就是統一之時』，在這樣一個教育背景下，台灣的青少年在對中國文化知之甚少的情況下，即便讀了柏楊的文章，又怎能領會柏楊的精神？勢必會誤讀這本書。」