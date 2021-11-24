彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

美國彭博社今（24）日公布全球防疫韌性排行榜，彭博社自去年11月起逐月追蹤世界多國病歿人數、疫苗接種狀況與旅遊重啟等數據，從排行榜來看，台灣從第2名跌到31名，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣維持邊境相對嚴謹，因此分數較低。

本站稍早報導指出，根據彭博社，自去年11月以來，起初表現最好的是那些採取嚴格的隔離與邊境管理的國家，接著則是以最快速推動疫苗接種的地區脫穎而出，而現在則由高接種率與社會經濟活動正常化等綜合表現最高的地區獲得最高分，依每月排名波動可知，過去的防疫表現並不能保證未來的成敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在全球53個經濟體中，近一年來持續保持在前段班的共有7個國家：挪威、丹麥、芬蘭、阿拉伯聯合大公國、加拿大、南韓與瑞士。彭博社將其喻為防疫MVP國家，無論是在推動疫苗接種、對抗Delta變異株或重啟經濟的得分總是高於平均值，儘管多數未能達到排名第一，但也從未跌至26名以下。

表現最差的則有9個國家：阿根廷、伊朗、墨西哥、巴西、秘魯、波蘭、奈及利亞、巴基斯坦與南非。報導提到，這9國過去一年來的名次從未突破中位數，受疫情破壞程度、感染情況最為嚴重，而且有許多地方仍難以取得疫苗。

至於台灣，在其公布的53個經濟體全年排名圖表上可以看見，雖然台灣曾在去年11月時一度取得第2名的高評價，但後來防疫表現落後於其他國家，最差則曾跌落至第31名，是最高與最低名次相差最多的國家之一。報導稱，較低的死亡人數是「清零」策略的一大成果，但另一方面，重新開放的速度也慢得多，尤其是在旅遊方面。

針對台灣從第2名掉到31名，指揮官陳時中今日於記者會表示，整體彭博排名要看所謂的經濟狀況、封鎖以及飛機班次等，因為台灣維持邊境相對嚴謹，因此分數相對較低，之前分數較高的時候，是因為還沒把上述狀況列進去，台灣疫情本身在國際評比上相對較好，但加入了邊境因素分數就會落後。