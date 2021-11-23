打疫苗才能進餐廳！比利時萬人市區暴動大破壞　3警受傷

▲比利時街頭警民衝突。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

繼荷蘭爆發民眾不滿政府防疫管制的衝突後，比利時昨天也出現數萬人上街抗議，結果演變成破壞商店櫥窗的暴動事件，警方出動水車驅離人群最終逮捕44人，官員強烈譴責破壞行動。

歐洲各國因應對Covid-19確診激增，紛紛重啟嚴格防疫措施，近日荷蘭及比利時不滿的民眾上街抗議，他們高喊要自由，反對政府一連串限制措施，特別是不滿進入餐廳等場所需持有疫苗接種證明，認為分裂了社會，但示威活動卻演變成暴動事件。

根據布魯塞爾時報今天報導，估計有數千名抗議者除向警察丟擲物品還破壞汽車、商店櫥窗、街道設施等，在布魯塞爾的歐盟機構區域，情況一片混亂。警方最終出動水車並使用催淚瓦斯驅離人群。

報導指出，部份抗議者並攻擊警車，導致6輛警車毀損，有3名警察在衝突行動中受傷，警方最後逮捕44人，將進一步調查。

布魯塞爾市長克羅斯（Philippe Close）強烈譴責暴動，並要求警方分析監控錄影以找出破壞者。

先前在荷蘭多地也發生衝突事件，19日鹿特丹數以百計民眾與警方發生衝突；20日海牙也有類似情況；自19日以來至少有130人被捕、數名警察受傷。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）今天告訴媒體，鹿特丹等地發生的動亂「是打著示威幌子的純粹暴力」。