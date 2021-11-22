因應春節！北市防疫旅館再增加　「房間數逾1.3萬」佔全台量能三分之一





▲為因應春節返台檢疫人潮，台北市觀傳局22日表示，未來預計再增加34家防疫旅館、提供房間數將超過1萬3000間。（圖／台北市觀傳局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為因應農曆春節返鄉潮，北市觀傳局擴增防疫旅館量能，截至11月22日，共計有142間防疫旅館，房間數突破1萬間，並預計再增加34家防疫旅館，可提供房間數將超過1.3萬間。

隨著農曆春節返鄉人潮大增，全台各縣市防疫旅館量能逐步吃緊，台北市觀傳局指出，截至11月22日，計有142間防疫旅館，房間數突破1萬個房間數，佔全國防疫旅館量能3分之1，數量居全國之冠。

觀傳局表示，為讓國人安心返台檢疫，積極協調各旅館投入防疫旅館行列，協調各機關人力全力衝刺，未來預計再增加34家防疫旅館，可提供房間數將超過1萬3000間。

此外，觀傳局提到，為維持量能及穩定春節期間防疫旅館房價，持續向旅宿業者宣導，嚴禁惡意哄抬房價，並配合交通部觀光局政策，對於不合理漲價或因調整訂單而漲價的防疫旅館，經查證屬實者，將不得申請政府防疫旅館補助。

針對中央春節檢疫措施「10+4」及「7+7」，北市觀傳局長劉奕霆呼籲，選擇「10+4」、「7+7」檢疫旅客，離開防疫旅館後的4天及7天，務必依據指揮中心規定返家檢疫，切勿隨意入住非法日租套房；由於非法日租套房未能依規定消毒清潔、動線混雜，如果反覆接待居家檢疫者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，易形成防疫破口，觀傳局也將同步加強取締非法日租套房。