31年懸案偵破！他隨機鎖定少女洩慾「1舉動露餡」竟詭笑坐等警來抓

We’ve released body worn video footage from when our officers arrested Shakespeare in August this year. He’s been remanded in custody and will be sentenced at a later date. pic.twitter.com/aXah11PP3Z — Glos Police (@Glos_Police) November 18, 2021

▲格洛斯特郡警方釋出的隨身攝影機畫面，可從0:25處開始觀看。



記者吳美依／綜合外電報導

英國格洛斯特郡（Gloucestershire）1990年發生隨機性侵案，時隔31年，惡狼保羅（Paul Shakespeare）終於落網。今年稍早，他因攜帶危險刀械被捕，DNA樣本才納入國家資料庫，意外揭發多年前的罪行；他被警方告知，即將因性侵罪名被捕時，還一派輕鬆地坐在沙發上看電視，並且爆出詭異大笑。

《鏡報》等外媒報導，保羅當年把一名正在遛狗的18歲少女拖進草叢性侵，事後還拿出削尖且帶有鐵釘的木棍，威脅受害者不准告密，最後逃離現場。警方一直沒有放棄此案，他們意外發現，受害者身上採集到的DNA證據，終於找在匹配樣本，經歷一番調查後，於今年8月15日逮捕保羅，並於本月18日釋出員警的隨身攝影機畫面。

▲保羅被告知，將因涉嫌性侵被逮捕時，還爆出詭異大笑。（圖／翻攝Twitter@#Glos_Police）



影片中，一群警察入屋包圍正在看電視的嫌犯，「保羅，我今晚要以涉嫌性侵的罪名逮捕你，好嗎？」未料保羅卻似乎被逗樂了，突然哈哈大笑。警方見狀連忙說明，「不，聽著。你被法醫學證據證明，與1990年4月29日星期日，發生在卓特咸（Cheltenham）的一名女性遭性侵案件有關。」

警方表示，本案發生後，調查單位建立了完整DNA檔案，但多年以來數度嘗試確認嫌犯身分，卻都沒有匹配的DNA樣本，苦尋31年後，終於奇蹟偵破。保羅起初裝出不敢置信的模樣，最後終於承認31年前性侵少女，目前還押候審，預計明年1月17日開庭。

▲66歲的保羅承認性侵少女。（圖／翻攝Twitter@#Glos_Police）



負責本案的警官鮑利（Constable Simone Bowley）大讚受害者非常勇敢，「從案發至今，她都保有非常驚人的勇氣，等了30多年，終於等到嫌犯承認罪行。」



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