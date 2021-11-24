15歲遭性侵⋯養父原答應「會當自己孩子」　全球7.36億婦女曾受暴

▲全球有3分之1女性，包括婦女和女童在內約7.36億人，曾遭受過身體及性暴力的侵害。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

明（11/25）是聯合國訂定的「國際終止婦女受暴日」，根據世界衛生組織（WHO）2021年報告，全球有3分之1女性，包括婦女和女童在內約7.36億人，曾遭受過身體及性暴力的侵害。而在疫情期間，婦女及孩子遭受暴力、家暴的案例也加劇。

世界展望會提到，尤其生活在低收入國家的女性，最容易遭受來自親密伴侶的身體或性暴力行為。例如在衣索比亞中部邵克羅（Sokoru）地區，一名15歲的女孩卡蜜拉（Kamila）因雙親很早過世，7歲開始就一直住在收養家庭裡。養父原本答應卡蜜拉會支持她受教育，並且像對待自己孩子一般平等對待她。多年過去，在卡蜜拉15歲時，養父居然趁家裡無人時性侵了她。

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▲生活在低收入國家的女性，最容易遭受來自親密伴侶的身體或性暴力行為。（圖／台灣世界展望會提供）

害怕失去依靠的卡蜜拉不敢聲張，養父因而持續騷擾她，直到卡蜜拉發現自己懷孕，走投無路下，求助當地的婦女兒少事務辦公室（Women and Children Affairs Office），工作人員立刻提供卡蜜拉暫時庇護住所及基本生活需用，同時幫助她向養父提告。

但受暴的兒童對其本身擁有的權益及相關的兒保法令缺乏意識，甚至連執法單位也因無從取得相關法令文件，而無法將施暴者繩之以法。目前，當地的婦女兒少事務辦公室仍持續提供卡蜜拉食宿及各項協助，她也希望未來能有機會做點小生意自力更生。

▲國際終止婦女受暴日前夕，世界展望會呼籲民眾關注世界各地貧困社區婦女及女童的受暴。（圖／台灣世界展望會提供）

面對當地嚴峻挑戰，世界展望會將與當地婦女兒少事務辦公室合作，興建受暴青少女庇護中心，同時也協助強化邵克羅地區的兒保通報系統，並支持當地學校的兒童權利社團（Child Right Club），以及為中輟兒少與失業青年人舉辦生活技能課程與職技訓練，更特別關顧當地容易遭遇童婚、童工及兒童販運的高風險個案。

以衣索比亞為例，在世界展望會過去10年的努力之下，有效幫助衣國童婚比率下降3分之1，但新冠疫情卻助長暴力發生，讓一切努力回到原點。台灣世界展望會代理會長李紹齡在「國際終止婦女受暴日」前夕呼籲民眾，採取實際行動挺身站出來，可捐款支持世界展望會「小天使‧愛心禮」的兒童保護方案，或加入「兒童資助計畫」，透過一對一資助關懷貧困社區的脆弱兒童，讓台灣人的愛心幫助更多孩子遠離受暴的陰霾。