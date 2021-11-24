手機沒上鎖！4歲孩見「大尺度香豔照」嚇：都沒穿衣服　人妻崩潰了

▲有些夫妻會拍親密照。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

拍了親密性愛照，最怕就是外流或被別人看到！一名女網友發文表示，日前公公做大壽，身為媳婦的她就回婆家幫忙，怎料手機放在桌上，卻被親戚的小孩擅自拿去玩，還翻出她與老公「沒穿衣服」的照片；老公事後雖緊急搶回手機，但空氣仍瀰漫著尷尬的氣息，害得她超想找洞鑽進去。

這名女網友在「匿名公社」上，以「手機裡跟老公的全裸香豔照被親戚小孩看到」為題發文，提到家中孩子都大了，也都有自己的手機，加上自家人本就不會亂動別人的東西，所以她和老公的手機就沒有特別上鎖。

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日前公公做大壽，婆家來了很多親戚、小孩，齊聚一堂非常熱鬧。原PO當時正忙東忙西，所以沒注意到手機已被親戚4歲的小孩拿去玩，等到她發現時，無奈為時已晚。

小朋友拿著手機問媽媽，「媽咪！這裡（手機相簿）有那麼多舅舅跟舅媽沒穿衣服的照片啊？」原PO的老公聽到後，立刻將手機搶回，因為那些照片是他昨晚心血來潮時所拍攝。

▲小朋友看到原PO沒穿衣服的照片。（示意圖／記者劉維榛攝）

雖然手機搶回來了，但所有親戚頓時安靜，氣氛超尷尬，讓原PO超想挖個洞把自己埋起來，事後她和老公也趕緊替手機設定密碼，以避免悲劇再次發生。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「超級尷尬，手機還是要有所隱私，記得加密」、「天啊！好崩潰」、「習慣鎖一下吧，不然在路上搞丟了手機會很尷尬」、「我小孩也是會玩我的手機，至少把私密相簿隱藏起來吧」、「天啊，我也沒在鎖手機的，看了你的文我要趕快來研究怎鎖」。

也有些網友直言，「家教好差，真沒規矩，隨便亂碰別人的東西」、「教育問題吧？別人的東西沒有經過同意本來就不能亂動」。