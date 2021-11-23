馬克杯是工作神物　婆婆「丟1物進杯裡」人妻差點昏倒：不斷冒泡泡

▲原PO工作必備馬克杯。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名專接網頁設計的自由工作者表示，工作很重視創意，本身又很注重儀式感，因此工作專用的馬克杯，對她來說非常神聖，「是連老公都不准碰的重要道具」，結果有天公公婆婆到家住一晚，她半夜工作時找不到馬克杯，急得發慌，最後終於在廁所找到，但卻讓她超無言。

該名女網友在「爆料公社APP-匿名館」發文，工作重視創意，經常要花很多時間思考，馬克杯就成為安定她情緒的神物，是連老公都不能碰的重要物品，沒想到有天公公婆婆來家幫女兒慶生，因為時間太晚，公婆就在家裡留宿一晚。

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當大家都去睡覺後，她打起精神準備上工，卻怎麼都找不到馬克杯，問了老公也沒有答案，當她還在回想杯子的回憶時，老公從廁所喊她的名字，「過去一看，我差點昏倒！一整副假牙正浸泡在我的咖啡杯中，某種塊狀物還在水中微微地散發泡泡」。

▲婆婆把假牙放進馬克杯裡。（示意圖／取自pixabay）

這時，婆婆從房間裡走出來，表示忘記帶泡假牙的杯子，「還好你們的這杯子杯口夠大，整副假牙泡進去剛好，也幸好上次放在你們這的發泡錠還有剩，不然今晚突然說睡這，我可什麼都沒準備」。聞言，原PO和老公都傻眼，雖然很無奈，但也只能默默接受了。

貼文一出，網友們表示，「再找一杯吧！一定有陰影」、「無心之過，就忘了吧！留著下次給長輩用」、「買新的就好，舊的可以留著給長輩泡假牙」、「找另一個喜歡的，有些事別太過執著」、「婆婆沒事先說很不禮貌欸」、「原PO竟然沒有大發飆，太佩服了」。