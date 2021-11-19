納悶「離婚女能要聘金？」　毒舌哥酸1句被戰爆：真可悲

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友最近得知前同事要結婚，對象是離過婚的女生，對方也要求迎娶宴客、大聘小聘等傳統禮俗，結果他聽完不屑直呼，「離過婚不是要低調嗎？憑什麼還收聘金？」一席話被大肆撻伐，不少人直言，兩者根本沒關係。

男網友在Dcard表示，「幾天前我朋友找我出來吃飯，他是我前公司的前輩，順便跟我說他要結婚的消息，他的未婚妻我也認識，因為也是前公司的同事，只是不同部門。」

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聊天過程中，前輩提到，女方有要求傳統的迎娶、宴客、大聘小聘等。而他聽完不禁納悶，「這個女的以前有結婚過，後來沒多久就離婚了，我是不確定前輩知不知道這件事，不知道要不要跟他說？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過原po認為，離過婚再結婚的話，應該要比較低調才對，更直言覺得女生厚臉皮、吃相蠻難看的，「當然也是能宴客什麼的，但第二次結婚還收聘金，我是覺得蠻不合理的，不知道大家覺得合不合理，在婚姻市場裡都這樣嗎？」

對此，網友一面倒回嗆，「這種事就一個願打一個願挨，就算對方很公主，你朋友樂意寵就沒差，搞不好女方有嫁妝只是你不知道，也有可能聘金最後是給他們新人使用，還是不要太先入為主吧」、「乾你屁事」、「先承認你就是你朋友吧」、「仇女真的無極限」、「我只聽過有人再婚，如果要宴客，就不會再收紅包，倒是沒聽過收不收聘金」、「住海邊？是你要娶人家嗎」、「這種想法真的可悲」。