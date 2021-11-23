謝和弦偷吃莉婭遭前妻Keanna求償　判賠120萬確定

▲謝和弦、莉婭與前妻Keanna間的官司，二審宣判。（圖／翻攝謝和弦、Keanna臉書）

記者吳銘峯／台北報導

歌手謝和弦前年因持有大麻被逮，意外爆出他與前妻Keanna（戴一軒）、妻子莉婭間的複雜感情問題。最後謝、戴2人離婚，戴女並起訴向2人求償420萬元，一審判決2人須賠償120萬元。案經上訴，高等法院二審23日宣判，仍判謝和弦需與莉婭賠償120萬元，全案確定。

謝和弦與Keanna於2016年4月間結婚，兩人從戀愛時就不斷對外放閃，一直到結婚時更宣布創立共同品牌。2人婚姻期間，謝和弦爆發躁鬱症、吸毒等負面消息，Keanna始終不離不棄，但這段婚姻還是維持不到4年，2019年底，Keanna向警方檢舉謝和弦持有大麻，謝和弦被捕，另外2人婚姻也爆發危機，出現了第三者、直播主莉婭Liya（陳莉涵）。

謝和弦與Keanna的婚姻，在去年9月間簽字離婚，謝和弦最後也在今年4月間正式與莉婭登記結婚，莉婭也正式擔任謝和弦經紀人。此外，Keanna也對謝和弦等2人提出民事訴訟，認為自己的配偶權遭侵犯，求償420萬元精神慰撫金。一審判決2人須連帶賠償120萬元。

案件上訴二審，高等法院審理期間，Keanna出庭時表示，2019年底，在謝和弦被檢舉呼麻前，她某次夜間回到家中，看到陌生人的鞋子，掀開房間棉被，發現莉婭竟然躺在她的床上，Keanna追問「在我床上幹嘛？」、「為何知道謝和弦有老婆還與他開房間？」，莉婭竟回答「沒想那麼多」、「頭痛」。謝和弦回家後，說不再愛Keanna，而是愛莉婭，讓她非常心寒。

全案於23日宣判，宣判前，莉婭在網路上公開向Keanna道歉「很抱歉我搶了妳的老公」，也說「陳莉涵是法院認證的小三」；但她也加上一句「從今以後...謝和弦的幸福由我買單。」引發網友砲轟。