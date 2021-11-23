超商店員命案鄭文燦再道歉　要求警網「交叉巡邏」提高見警率

▲桃園市長鄭文燦23日針對龜山超商店員遭刺死案，再度對家人表達歉意。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日下午為桃園警分局破獲擄人勒贖案頒獎勉勵，針對龜山區日前發生超商店員因勸導客人戴口罩，不幸遭刺死案再度對其家人表達歉意，鄭文燦表示，已要求市警局即日起透過警網交叉與複式巡查方式，提高超商見警率與巡邏密度，讓超商夜間工作安全能獲得更大保障。

鄭文燦23日下午4時許趕往桃園警分局勉勵警方迅速偵破林姓男子等6人涉嫌擄人勒贖案，鄭文燦對於警方短短9小時內即偵破此案給予肯定，展現警察維護治安的能力，也讓市民放心。

▲鄭文燦23日受訪時強調，即日起桃市將執行警網交叉巡邏，提高見警率，讓超商夜間工作安全獲得更大保障。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦針對龜山區超商店員命案再度向家人表達歉意，鄭文燦指出，他探視被害店員家人後，家人提議，希望超商、警方與市府能加強超商夜間安全管理問題，不希望悲劇再度上演。他已要求市警局加強與四大超商研議，對於警方可執行部分即日起推動，包含超商設置巡邏箱與電子簽到，由警察與各地守望相助隊交叉巡邏，另外由各派出所與保安大隊、各分局警備隊進行複式巡查，員警將進入超商內，提高見警率與巡邏密度，期盼能發揮遏阻效果，將以最大決心維護超商員工夜間工作安全。

鄭文燦強調，四大超商也有與保全公司合作，希望保全公司與超商業者能同步提高夜間防護作為，尤其超商店員多為年輕人，部分還是半工半讀學生，不應由他們承擔安全風險。對於家屬喪子之沉痛，他感同身受，希望未來以打造更安全夜間工作環境作為目標，並協助家屬完成善後工作。

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