馬英九批侯友宜、林姿妙：不了解核廢才反對重啟核四　令人遺憾

▲馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

4大公投12月18日舉行投票。國民黨的新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙都表態不支持重啟核四。對此，前總統馬英九22日表示，侯友宜、林姿妙不瞭解核廢處理過程，才反對重啟核四，令人遺憾，國際對於核廢料處理早從如何貯存，進展到回收再利用的階段，兩位首長的疑慮可以放下來。

馬英九出席「用過核燃料處理論壇」致詞時表示，新北市跟宜蘭縣兩位地方首長就是因為不瞭解核廢處理過程，而反對重啟核四，令人遺憾，放射性核廢料不只是存在於核電廠，無論核四是否能商轉，40年來用過的核燃料跟其他醫療廢棄物一樣，都持續留在台灣。

馬英九指出，當年核四興建時就有完整規畫，在貢寮山上挖大山洞容納2萬桶的低階核廢料存放，可以使用40年；至於高階核燃料則採美國處理方式，先存放在核電廠水池15年，再放到乾式貯存場25年，一共40年。

馬英九提到，國際對於核廢料處理早從如何貯存，進展到回收再利用的階段，「我覺得新北跟宜蘭兩位地方首長的疑慮其實可以放下來」，很遺憾的，由於政治的因素，國內一直將高度工程專業技術問題，用非理性語言討論，所幸2018年以核養綠公投以6比4通過，不論是核一、核二、核四所在的新北市，或者核三所在的屏東縣，都是如此，「那次公投的成功，請大家看清楚了，反核絕對不是全民的共識，減碳跟穩健用核才是民眾真正期盼的」。

馬英九話鋒一轉，將矛頭指向民進黨。馬英九表示，常常感覺民進黨能源政策將國家安全置於危險境地，2025非核家園有50%能源來自天然氣，但天然氣都要靠進口，夏季安全存量只有7天，其他季節10幾天，萬一台海有事船將進不來怎麼辦？「我當總統的時候，每一次刮颱風，都很擔心船進不來，只要一艘進不來馬上拉警報，台灣電力很可能經常陷於危機」。

馬英九指出，核電退場後台灣有8成的電力來自燃煤、燃氣，一旦台海遭遇中國大陸封鎖，如何維持電力供應是很大問題，今年3月歐盟科學專家機構報告認定核能不排碳，是綠能的一種，符合永續投資標準，今年8月聯合國歐洲經濟委員會呼籲，不用核能2050年無法達到碳中和；英國週刊經濟學人也報導「安全而必要的核能」；美國時代雜誌也指出「新一代核能機組是可以掌握綠色未來的關鍵」，可見美國和歐洲重要期刊都注意到核能興起，主張現在是以核減碳的時代。

馬英九強調，許多世界大國開始積極發展核電，而我們的國家、執政黨還在反核、廢核，好像不知道世界其他地方發生什麼事，若還不知道現在世界的共識是支持核能、以核養綠、以核減碳，尤其是第3點以核減碳，民進黨政府若再自暴自棄、執迷不悟，只會被世界淘汰。