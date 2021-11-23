渣男分飾兩角逼砲劈腿女　勒索2萬但賠45萬還須入監3年餘

▲渣男分飾兩角，逼迫女子發生關係，又勒索2萬元，遭判刑定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市周姓男子在網路上結識女子小P（化名），雙方透過即時通軟體聊天，但小P不想跟周男多聊，就把自己劈腿的事情告知周男，隨即封鎖周男。周男不滿，以另個帳號向小P告知自己知道她劈腿的內幕，要小P注意爆料公社等社團。小P大驚，質問周男，周男藉機逼小P發生關係，之後更逼說要散佈劈腿內幕，小P匯款2萬元封口費。一審將周男判刑5年，二審周男雖賠償45萬元和解，但高院仍判刑3年2月與6月（得易科罰金），恐嚇取財部分先行定讞。全案再上訴，最高法院23日駁回性侵部分的上訴，全案定讞；周男恐嚇得手2萬，賠償45萬還須入獄3年餘。

判決指出，周男2018年初透過臉書認識小P，雙方交換LINE帳號，開始聊天。但小P不想跟周男多聊，為了讓小P知難而退，就告知周男她現在的主要男友在當兵，所以劈腿跟第二位男友同時交往，小P隨即封鎖周男。

周男發現自己被封鎖，心生不滿，之後就以不認識的女性身分，將周男與小P對話的截圖，傳送給小P，宣稱「妳這樣的行為很不好，妳都不怕被傳出去到爆料公社嗎？」、「妳要好好注意妳學校的社團跟爆料公社，如果這些被公開，看妳怎麼活」。小P大驚，將周男解除封鎖，質問周男。周男趁機逼小P發生關係，周男得逞2次。第二天，周男又逼小P發生關係，小P不願意但又擔心被散佈劈腿，不得已回應「你想怎樣，我給錢可以吧！」因此從郵局匯款1萬元。幾天後，周男又假意要散佈劈腿消息，小P第二次匯款1萬。小P不甘人財兩失，報警處理。周男遭提起公訴。

一審法院審理後，將周男判處有期徒刑5年。案件上訴第二審，高院審理時，周男賠償45萬元達成和解，並以情堪憫恕為由，請求法院減刑。但高院認為周男的行為顯不可憫恕，還是認定他性侵有罪，判刑3年2月；另外恐嚇部分改判刑6月，得易科罰金18萬元，這部分先行定讞。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。總計周男逼砲、恐嚇得手2萬；但賠償45萬，又繳交罰金18萬，最後還是要入監服刑3年多，得不償失。