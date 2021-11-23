高雄跨年房飆天價「1晚要2萬」　陳其邁怒了：藉機哄抬一定嚴辦

▲2022高雄跨年晚會號稱史上最誇張。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府近來頻頻預告2022高雄跨年晚會史上最誇張，再加上五月天宣布也要到高雄舉行跨年演唱會，就有網友發現竟有1萬超過2萬元的房價。對此，高雄市長陳其邁表示，會請觀光局跟消保官在房價部分強力稽查。

有網友發現，要訂高雄跨年住宿時竟有旅館房價漲破2萬，高雄市政府觀光局主任秘書孫春良證實，昨天確實有發現港灣附近某家旅館房價超過2萬，不過業者報給地方政府的房價區間最高是1萬8千元，因此觀光局也立即連繫業者，目前已經調整回原來的房價。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁上午被問及此事則回應，在跨年或者是12月到明年的台灣燈會，都會有很多客人來到我們高雄作客，假如有藉機哄抬或者是用很離譜的、不合理的行情，涉及到違反法令的部分，一定嚴辦速辦。

他強調，要善盡做地主的責任，真的也很拜託觀光業者扮演好熱情主人的一個角色，後續將請觀光局跟消保官能夠在價錢部分強力稽察。

孫春良也補充表示，從國慶煙火開始，高雄住房率都有往上提升，跨年這段時間已經是需求大於供給，若業者藉機哄抬房價，根據發展觀光條例第55條第3項規定，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，違反依本條例所發布之命令，視情節輕重，主管機關得令限期改善或處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。