待在家也像在現場　2022高雄跨年晚會首創「雙無線、雙製播」

▲高雄市政府預告打造史上最誇張2022跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府預告打造史上最誇張2022跨年晚會，除集結4金卡司與打造雙舞台，今（18）日宣布跨年活動將再創全國紀錄，首度由國內兩大無線電視台－民間全民電視（民視）及中華電視公司（華視）攜手打造雙舞台精彩節目，在跨年電視轉播上創下最強里程碑。

為了明年即將重返高雄的台灣燈會，今年高雄跨年晚會呼應燈會雙主場，打造「蓬萊舞台」與「高流舞台」，邀請國內兩大電視台攜手製播，雙強攜手，強上加強。

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高市府也預告今年跨年節目將延續去年跨百光年的震撼及感動「沒有最狂只有更狂」不僅活動規模前所未見，雙舞台邀請表演卡司更是橫掃四金，重量級卡司會在跨年夜輪番上陣，在海景第一排熱力演出，嗨翻高雄港。

▲就算無法親自到跨年現場，高雄市政府也提供多元的收視方式。（圖／高雄市政府提供）

過去各縣市跨年活動，從單一製播單一收看模式，走到單一製作多元收看，而今年高市府首創雙製作多元互動，加上多視角多收看平台，一方面是充分發揮5G AIoT科技帶來的創新效益，另一方面也要感謝兩間無線電視台，願意與高市府一起冒險挑戰新科技、新模式。

▲透過高市府提供多元的收視方式，無法親自到高雄跨年現場的朋友也不必扼腕。（圖／高雄市政府提供）

透過高市府提供多元的收視方式，無法親自到高雄跨年現場的朋友也不必扼腕，市府攜手兩大無線電視台開拓多元收視通路，電視頻道含括：民視無線台、民視第一台、華視主頻、華視教育體育文化台；中華電信MOD及Hami Video強力助攻高雄跨年晚會，要以多視角技術完整呈現跨年現場，讓你在家也像沈浸在跨年現場；串流平台由LINE TODAY及Yahoo TV!也加入同步直播行列。

另外，再加上市府現有網路平台如高雄一百Facebook以及高雄市政府YouTube等，滿滿的轉播大平台就是讓全國民眾都能突破地域限制，精準捕捉倒數感動時刻，相關轉播時間細節也將陸續公布。