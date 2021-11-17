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高雄跨年晚會要來了！隔海雙舞台PK　4金超強卡司史上最誇張

▲▼2022高雄跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲2022高雄跨年晚會打造全台唯一雙舞台。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

備受期待的跨年即將到來！高雄市政府將今年「2022高雄跨年晚會」定位為台灣燈會「會前會」，打造全台唯一霸氣雙舞台，強打流行的「蓬萊舞台」與主打創作的「高流舞台」將隔海進行音浪大PK。同時，高市府也預告高雄跨年卡司保證金光閃閃，集合金曲、金音、金鐘、金馬等4金陣容，數量更是冠於全台。

▲▼2022高雄跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

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▲▼2022高雄跨年晚會打造全台唯一雙舞台。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022高雄跨年晚會。（圖／高雄市政府提供）

今年2022高雄跨年晚會延續去年「跨百光年」參加繆斯設計獎勇奪鉑金獎殊榮的光芒，市府特地選擇在駁二蓬萊商港區及10月才風光開幕的國家級指標場館－高雄流行音樂中心，做為蓬萊舞台及高流舞台的舉辦地點。

「蓬萊舞台」將推出橫掃金曲、金音、金鐘、金馬等4金的跨界「黃金陣容」；「高流舞台」則是高流開幕後首辦跨年活動，演出卡司堪稱流量保證。屆時「雙舞台」將在港邊霸氣唱響全高雄，高市府也將陸續公布黃金陣容及跨年精彩活動。

▲▼高雄流行音樂中心10月31日盛大開幕。（圖／高雄市文化局提供）

▲高雄流行音樂中心10月剛風光開幕。（圖／高雄市文化局提供）

2022高雄跨年晚會雙舞台鄰近輕軌駁二大義站、真愛碼頭站，市府鼓勵搭乘大眾運輸前來參加；周邊更鄰近人氣景點大港橋、駁二藝術特區及愛河灣，加上南方流行音樂文化新地標－高雄流行音樂中心獨特的建築設計，搭配遼闊的高雄港景，保證美照拍到手軟。

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