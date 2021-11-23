美髮師紅燈左轉遇警罵「遇到鬼」　遭求償百萬下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

新北市詹姓美髮師去年2月間因為違規紅燈左轉，被警員攔下開單，她氣到罵出一句「遇到鬼」，結果不僅被依妨害公務罪移送，刑事方面被判處拘役10日，得易科罰金1萬元確定；民事方面也被該名警員提告求償100萬元，最終裁定應賠償8000元。

▲詹女為了一張紅燈左轉的罰單與警員起爭執，反而要多賠1萬8000元。（示意圖／取自免費圖庫pexels，非事發路口）

詹女去年2月18日晚間7時許騎車行經新北市板橋區中正路口，因為違規紅燈左轉，被潘姓警員攔下開單，她心生不滿，竟多次指著警員說「遇到鬼」，結果反被依妨礙公務罪送辦。

詹女一審被新北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元；她不服提出上訴，並在二審時表示，自己絕無侮辱公務員或公然侮辱的犯意，原意是要強調「自己很倒楣」，她只是說她自己「看到鬼」，而且「鬼」的意思有很多種，像是形容他人身材性感，或是說別人很機靈、聰明的意思。

不過，從警員的密錄器影片看來，詹女當時失業一整天，不滿轉個彎就被開單，心情不好，於是說出「只能說真衰啦，沒事遇到鬼」，隨即被警員質疑「妳說誰遇到鬼」，她回答「你們是鬼啊，在我心裡，我覺得你們是鬼」，被制止後仍不斷碎念「遇到鬼」高達6次，還嗆警員，「這不是遇到鬼，是遇到什麼，遇到神嗎？」

刑事方面，詹女最終被高等法院合議庭駁回上訴，全案定讞。而在民事方面，潘員認為詹女數次辱罵「遇到鬼」，已經損害個人名譽，因此決定求償100萬元慰撫金。

對此，詹女還是堅稱，當時只是抒發心境，覺得最近很倒楣、諸事不順，況且當時她並未指名道姓，也無意侮辱警員，所以根本不會導致警員名譽受損。

高等法院合議庭綜合雙方所述，以及密錄器影片等證據，認為詹女當時那句「遇到鬼」就是在罵警員，因此不採信她的說詞，考量到雙方一邊是月薪6萬元的警察、一邊是月薪2萬元的美髮師，最後裁定她應賠償8000元確定。