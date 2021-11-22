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不滿富豪爸再娶嫩妻！喜多屋董座聯手逆襲　亂開10億本票害全家族

▲儲蓄,存錢,記帳,。（圖／pexels）

▲前海霸王副總、前喜多屋老闆王興華，2015年遭兒子王仁傑偷走900萬冷凍鮑魚，又傳出被兒子開了近50億本票。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

前海霸王副總經理、喜多屋老闆王興華，2015年被兒子王仁傑攜帶偽造印章將冷凍庫價值900萬元鮑魚全數偷走，被依詐欺判有期徒刑1年半。豈料，王仁傑疑不滿父親再娶，決定來場大逆襲，與張姓妻、胡姓母以王興華、孫姓後母、同父異母方姓2名妹妹等人名義，偽刻印章開出10張本票，最大面額達5兆元，士林地檢署依詐欺罪、藏匿人犯2罪，起訴王仁傑、其妻張杰、母親胡惠蘭。

2015年王興華出面指控，他與多名合夥人在新北市五股租冷凍櫃，裡面存放要價900萬冷凍鮑魚，豈料王興華與第一任胡惠蘭所生其子王仁傑，竟攜帶偽造公司印章，及鑰匙到倉庫向管理員表示「我是我爸派來的」管理員不疑有他讓王仁傑將鮑魚全數運走，當時大家則將此事稱「鮑魚詐欺」事後王仁傑也被依詐欺罪處有期徒刑1年半。

據悉，46歲王仁傑疑不滿父親王興華（71歲）外遇愛上小他10多歲的大陸籍女子孫鷹，甚至結婚生了2個妹妹（王方元、王文元），產生妒恨的王仁傑竟偽刻印章、印文將父親經營的喜多屋公司轉至他名下，成了「名副其實」公司負責人。

豈料王仁傑的報復尚未告一段落，事後與陸籍妻子張杰（36歲）、母親胡惠蘭（71歲）加入「惡搞」行為，而惡搞名單內，多了孫鷹（後母）、同父異母方姓2名妹妹、艾姓阿公（王興華繼父）及阿公第二任陳金鳳。

▼莊姓男子今年1月配合法院查封協助開鎖開價1500元，事後挨告詐欺取財。（示意圖／取自Pixabay）

▲莊姓男子今年1月配合法院查封協助開鎖開價1500元，事後挨告詐欺取財。（示意圖／取自Pixabay）

大富翁式開本票

被判刑的王仁傑決定報復父親，甚至傳訊息給妻子表示，「我要鞭他屍體，喝他血，我要他們（王興華、孫鷹）完蛋」，更嗆讓他們一輩子都翻不了身，隨後叫妻子上淘寶網站訂製「光明印章」（連續章），以王父、繼母孫鷹、同父異母的妹妹王方元、王文元4人簽發10億、4008萬、980萬元3張本票。

檢察官日前搜索，發現王仁傑相當狡詐，甚至讀法律鑽研漏洞，更在屋內起獲80多顆偽造印章、近10張本票，最大面額達台幣5兆元。

不僅如此，怪誕不經王仁傑因海基會林姓職員未按他的要求承辦文書驗證事務，也想搞他，但其妻張杰曾問他「為什麼你知道他資料」，熟稔法律的王則回「我去閱行政訴訟的卷，只要有他的身分證字號就OK了」，甚至向妻表示「我就做他的本票，他媽他一輩子也別想翻身，這種基掰人」，張杰疑惑反問「做他的本票怎做呀？」，王回「就講說是那個借錢賭博呀」，最後更狠嗆，就跟王興華、孫鷹一樣，多過幾手，做個一千萬就嚇死他了。

▼王仁傑不滿父親王興華在他小時候另結新歡，長大後來場大逆襲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

詐欺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

偵查中，王仁傑矢口否認犯行，當檢察官問家中為什麼有80幾顆印章，沒想到王仁傑竟自然回「喔，可能是他們（王興華等人）跑進來我家放的」。

經檢方抽絲剝繭，勘驗各證據，認王仁傑、張杰、胡惠蘭為了一己私利，出於傷害王興華、孫鷹以及婚姻無怨的2名同父異母妹妹等人，任意製作極高額的偽造本票，恣意破壞我國金融秩序與社會大眾對於文書及票據信賴，以大富翁式隨意開票，利用本票裁定刑事審查制度創造本票權債不成立，行為惡劣，不言而喻，浪費司法機關資源，導致王興華等人日夜纏訟，建請法院從重量刑，以示懲戒，沒收428萬不法所得。

王仁傑（已因鮑魚詐欺目前已入監服刑中）、張杰、胡惠蘭被依詐欺起訴；張杰及胡惠蘭則因王仁傑遭判刑而提供住處將人藏起來，被依藏匿人犯起訴。

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