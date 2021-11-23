「噪」哪裡去！　警監環台19甲線攔查取締大型重機車及改裝車

▲台南市新化警分局及交通警察大隊，會同監理站及環保局等單位，於新化區台19甲線知母義外環道進入台20線山區道路交會處，執行防制大型重機車改裝聯合稽查工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市新化警分局及交通警察大隊，會同監理站及環保局等單位，於新化區台19甲線知母義外環道進入台20線山區道路交會處，執行防制大型重機車改裝聯合稽查工作，其中改裝排氣管為稽查重點，勤務攔查汽機車80部、執行噪音檢測8部，總計告發車輛改裝等交通違規共19件。

由於新化分局轄區各里都有居民反映，每逢週休假日，皆有大量重機車隊由台19甲線轉往台20線進入新化、山上及左鎮山區等地，其中有部分改裝排氣管車輛，發出之高分貝噪音呼嘯而過，嚴重影響居民安寧，為因應新化分局轄地區民眾心聲，特地機動調整取締地點並於11月20日上午會同交通警察大隊、監理站及環保局等單位聯手出擊，擇定新化區台19甲線知母義外環道進入台20線山區處執行「監、警、環聯合稽查」，徹底展現執法力度與強度，讓進入新化地區的「噪事車輛」無所遁形，以改善噪音車輛擾民的情形。

新化分局指出，專案勤務將利用周末大型重機車聚集出遊時間，鎖定非法改裝及噪音擾人車輛，主動攔查「噪事車輛」檢驗，進行現場噪音檢測，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可依「噪音管制法」規定，處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並由監理站及環保局通知召回車輛檢驗；若有改裝車燈、裝設高音喇叭、未依規定變更排氣管及無照駕駛等行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

新化分局分局長蘇政敏表示，汽機車改裝排氣管所引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，呼籲車主切勿任意改裝車輛排氣管，以維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。