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「雲街」現身清晨12.3℃！北北基濕冷大雨　明晨再探底11度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲吳德榮說，今晨真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，台灣北部、東半部低層雲籠罩。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

好冷！中央氣象局觀測，今天（23日）清晨全台最低溫出現在新北市石門、桃園市楊梅的12.3度。氣象專家吳德榮提醒，周三清晨因另有強「輻射冷卻」加成，竹、苗平地最低氣溫有機率降至11、12度。

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。氣象局另對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，雲林以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義至屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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▼今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部偏涼冷，其他地區早晚較涼冷；今上半天水氣較多，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，下半天水氣逐漸減少，剩下大台北山區和東半部有局部短暫雨。

趙竑說， 今晨是這波冷空氣最冷時間，但周三清晨搭配輻射冷卻，低溫可能和今晨差不多；周三白天冷空氣減弱，氣溫在回升過程，北部、東北部仍較涼冷，其他地區早晚夜間較涼冷，這天是整周比較乾的一天，東半部地區及大台北山區有零星降雨，其他地區多雲到晴。

趙竑表示，周四各地較溫暖，北台灣高溫回升到22至24度，其他地區25、26度；但因南方雲系北移，水氣又相對周三有增多情形、雨區擴大，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量較多。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑指出，周五下波東北季風增強、影響到周日，冷空氣相對這波沒那麼強，反映在迎風面降溫、降雨，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；東北季風下周一減弱、水氣稍減少，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，截至今晨4：53，這波冷空氣為本島帶來的平地最低溫依序為：為新北（石門區）12.3度，桃園（楊梅區）12.3度，新竹（湖口鄉）12.9度，台北市平地最低溫（南港區）亦降至13.3度，但氣象局公園路的觀測僅降至14.8度，還未達「大陸冷氣團」的標準。

吳德榮說，今晨真實色雲圖顯示，東海已有冷空氣經暖洋面產生的「雲街」，台灣北部、東半部低層雲籠罩；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周三冷空氣影響，北台偏冷，中南部氣溫略降，白天舒適早晚冷；今北、東有局部短暫雨，苗栗以南晴時多雲，今晚起北台轉乾。

吳德榮分析，周三西半部晴朗穩定，東半部仍有零星降雨的機率；周三晨因另有強輻射冷卻加成，竹、苗平地最低氣溫有機率降至11、12度，其他北部地區大多微升、中南部則微降。

吳德榮表示，周四冷空氣減弱，氣溫回升，西晴東偶雨，南方有水氣接近，屏東亦有局部短暫雨的機率；周五、周六另一股東北季風南下，冷空氣很弱，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，高溫略降，西半部晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼；周日、下周一東北季風減弱，水氣仍多，氣溫逐日回升，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲；下周二另一波冷空氣開始南下，強度需再觀察。

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