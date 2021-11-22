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北部市區已降到14度！入夜急凍伴隨大雨　高山有機會降雪

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲冷氣團南下，北部地區降溫明顯。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

受東北風影響，氣象局今天下午一連發布大雨、陸上強風特報及長浪訊息，氣象局提醒，今晚至明晨中部以北低溫約攝氏13至15度，降雨會持續至明天上半天；3000公尺以上高山有降雪的機會。

中央氣象局今天下午接連發布大雨、陸上強風特報及長浪即時訊息；東北風影響，今天基隆北海岸（基隆市、新北市）有局部大雨發生，根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量前3名皆位於新北市，分別是金山區124毫米、萬里區118毫米、瑞芳區98毫米。

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氣象局指出，東北風明顯偏強，今天高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今天中部以北、基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生，午後在新北富貴角及台中已觀測到5公尺左右的浪高。

氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今天都還在持續降溫，北部市區大致上已經接近14度低溫，今晚至明天是這波冷空氣最冷的時間點，中部以北約13至15度，其他地區約16、17度。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，本島平地最低溫為新北市富貴角13.8度、基隆市七堵區14.1度、桃園市楊梅區14.3度；張承傳強調，大陸冷氣團的定義是台北氣象站氣溫達14度以下，目前觀察非常接近，可能只是小數點的變動，仍提醒民眾注意保暖。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲東北風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生。（圖／氣象局提供）

張承傳說，目前觀察高山水氣持續增加，若是降溫與水氣配合得宜，中部以北3000公尺以上的高山有降雪的機會，3500公尺以上機會更高。

此外，張承傳提醒，明天仍然會有陸上強風及長浪發生，請民眾特別注意。

張承傳指出，降雨部分會持續至明天上半天，基隆北海岸仍然會有大雨發生的機會；預估明天下半天之後水氣就會減少轉乾，轉為乾冷的天氣型態；24日清晨中部以北仍可能有13度左右低溫，主要是冷空氣加輻射冷卻影響；25日氣溫持續回升，但水氣增加，北部、東半部、中南部山區及恆春半島易有短暫雨。

張承傳提到，下一波東北季風預計是26日開始影響台灣，持續至28日，但強度較弱，中部以北低溫約17、18度，降雨可能以東半部為主。

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