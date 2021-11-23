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中國學者投書《紐時》：美中應討論「共同脆弱」　防止核競爭升級

▲▼拜習會,習拜會。（圖／路透）

▲中國學者投書《紐約時報》指出，美中應該討論「共同脆弱」防止兩國核競爭升級。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

研究核軍控、防擴散等戰略性國際安全問題的中國學者趙通，投書《紐約時報》中文版，呼籲美中應該討論「共同脆弱」防止兩國的核競爭升級，如果美國和中國不願進行明確的對話，結果可能是災難性的。

趙通的投書指出，北京的核建設最終是試圖迫使華盛頓放棄戰略攻擊，接受一種「共同脆弱」的關係，在這種關係中，任何一個國家都沒有能力或意願進行核戰爭威脅，否則會面臨自身遭到毀滅的風險。

美國一直不願正視中國對這種關係的渴望，這導致北京對美國追求「絕對安全」感到擔憂。為了防止兩國的核競爭升級，現在美國應該承認與中國共同存在事實上的核脆弱性了。

▲▼中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。五星旗，中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲趙通認為，減少核毀滅的威脅還可能為實質性的軍備控制談判提供機會。（圖／達志影像／美聯社）

趙通認為，減少核毀滅的威脅還可能為實質性的軍備控制談判提供機會，例如限制新導彈系統和反空間武器的發展，並且有助於更廣泛地遏制雙邊軍事競爭。

如果中國對美中關係未來走向有更大信心，可能會傾向於採取更積極的行動，在貿易爭端和網路攻擊等其他雙邊問題上，以及新冠大流行等緊迫的全球挑戰上與華盛頓合作。

▲▼▲東風-17超音速飛彈。（圖／翻攝自央視）

▲核升級的風險一旦消失，美國在東亞的盟友也會擔心，中國可能會增加常規級別的軍事侵略。（圖／翻攝自央視）

趙通分析，當然也有可能適得其反，中國可能會認為核建設作為一種施壓策略是有效的，因此進一步增強軍事力量可能會迫使美國做出更大的讓步，美國在東亞的盟友尤其會擔心，核升級的風險一旦消失，中國可能會增加常規級別的軍事侵略，這種擔心是合理的。

趙通說，如果美國承認雙方的脆弱，在中國看來可能代表著華盛頓願意無視北京為推進其所稱的「核心利益」而採取的行動，比如佔領南海有爭議的領土或實現與台灣的統一。

同樣，中國也有可能聲稱對中國人權和國內鎮壓問題的指責威脅到北京的政權安全，期待美國停止這樣的批評。這可能會破壞拜登總統在外交中維護普世價值的努力。

趙通強調，承認共同脆弱並不等於是在盲目賭一把，美國可以採取一些措施來減輕這些風險，美國應該邀請中國坦率地談論彼此的弱點，利用對話作為獲得澄清和相互承諾的機會，為正式接受共同脆弱創造必要條件。

中國需要提出一個雙方都能接受的框架，說明其對共同脆弱關係的具體期望。這個框架必須詳細說明什麼才是對中國核心利益的真正侵犯，什麼只是高層政治分歧而已。

▲▼共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行,習近平作重要講話。。（圖／新華社）

▲趙通認為，中國需要提出一個雙方都能接受的框架，說明其對共同脆弱關係的具體期望。（圖／新華社）

例如，不要將人權問題上的正常交流視為推翻政權的企圖，以及北京可以提供哪些保證來解決美國對中國地區軍事行為和台灣問題計劃的擔憂，一個選擇可能是與美國在東亞的盟友討論建立軍事互信措施，或者放棄用軍事手段解決領土爭端。

趙通表示，美中的共同脆弱也很可能不會迫使華盛頓以中國官員希望的方式「尊重中國」。這並不是因為中國的核武庫太小。而是因為，中國公開拒絕基於規則的國際秩序這一點，可能更讓美國官員質疑接受共同脆弱是否明智。

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