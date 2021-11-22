陸將與立陶宛斷交？趙立堅：看是要亡羊補牢還是「一條道走到黑」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸日前宣布將與立陶宛的外交關係降至「代辦級」，外媒也好奇大陸是否有與立陶宛斷交的打算。對此，大陸外交部發言人趙立堅22日在例行記者會上表示，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動，但犧牲的是立陶宛的利益，「接下來大家最應該關心的是立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。」

趙立堅提到，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反復交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在國際上公然製造「一中一台」，開創了惡劣先例，立方公然違背立方在兩國建交公報中的政治承諾，是背信棄義的錯誤行徑。

趙立堅指出，鑒於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本准則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。

▼駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部）



趙立堅表示，立方狡辯所謂代表處不具外交地位純屬欲蓋彌彰，而台灣當局妄稱在立陶宛設立所謂「代表處」，是台灣重要「外交突破」，是所謂的重要「外交成果」，分明就是台灣當局和「台獨」分裂勢力不打自招，是搞「台獨」分裂行徑的有力罪證。

趙立堅說，立方應立即糾正錯誤，不要低估中國人民，捍衛國家主權和領土完整的堅定意志，「我們也正告台灣方面，無論『台獨』勢力如何歪曲事實，顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實，企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。」

趙立堅還說，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動，但犧牲的是立陶宛的利益，「我們呼籲世界上其他國家從自身根本利益出發，從國際公理和正義出發，不要被某些大國所裹挾，不要捲入無謂的對抗。」

另外，有記者提問大陸是否有與立陶宛斷交的打算。對此，趙立堅回應，「我剛才已經闡明了就中國和立陶宛關係的原則立場，中國外交部已經發表聲明，並向立陶宛方面宣布將兩國外交關係降為代辦級。根據《維也納外交關係公約》，外交關係分為大使級、公使級、代辦級，中方的有關決定已經充分體現了中方的嚴正立場，我們將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。」

趙立堅最後強調，「接下來大家最應該關心的是立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。」