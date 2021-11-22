遠東遭罰1.5億暗藏訊號？　他直言：陸不再「睜一隻眼閉一隻眼」

▲遠東集團董事長徐旭東。（圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／北京報導

遠東集團在大陸上海、江蘇等五省市的水泥、化纖紡織在環保、土地利用等涉嫌違法違規行為遭到開罰。甚至有大陸知名博主影射的遠東遭罰可能與政治獻金有關，引起部分台商緊張。《東森新媒體ETtoday》今（22日）訪問在北京執業的台籍律師沈杰，他表示，大陸對遠東開罰是「依法」處置，不用過度緊張。同時間也是釋放一個重要訊號，大陸對於台商經營灰色地帶，今後不會再「睜一隻眼閉一隻眼」。遠東集團也發出最新聲明稿指出，證實被開罰人民幣3,650萬元（換算台幣約1.5億元），「未來將虛心面對，防杜類似情事之發生。」

▲陸官媒《新華社》報導遠東在陸被違規違法遭罰款 。（圖／翻攝新華社）

陸官媒「快訊」報導遠東違法違規

陸官媒《新華社》今發出快訊，指出遠東在上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。

內文強調，「遠東集團涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。」依據國家法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。查處違法違規問題仍在進行中。

遠東遭罰消息由大陸權威官媒《新華社》發布，引起兩岸政商界議論。北京坤韜律師事務所台籍合夥人沈杰受訪分析，「可能是因為新華社發布訊息，讓大家想多了，大陸官方不是突然列一個名目專門整治遠東。」

沈杰進一步說明，大陸法界都在探討依法「合理性」，就遠東事件來看也沒有上升到刑事罰責，只是行政處罰，算是比較輕處置。另外，遠東涉及的員工職業健康屬於勞動法問題，環保、土地利用、安全生產與消防稅務產品質量等違規違法都有法可依。

▲遠東集團董事長徐旭東政商關係良好。（圖／記者曾俊豪攝）

陸開第一槍針對遠東？

巧的是，新華社發布快訊後，長期關注台灣時政的微博博主《台灣傻事》也同步跟進發文，內文卻直指遠東是台灣政治獻金榜首，旗下上市公司及關係企業捐款6千萬（換算上億台幣）給40多位藍綠立委候選人。並引述《財訊》資料，國民黨只有11人得到贊助，綠營拿到100萬元的捐款有38筆。

不願具名上海老台商接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，消息一出台商圈都在議論，覺得事有蹊蹺。徐旭東深諳政商之道，從SOGO案就可看出他藍綠人脈相當深厚。日前，大陸方面才說要懲戒「台獨頑劣份子」，其中也包含政治獻金金主或相關企業，遠東疑似被開第一槍，多少讓人有負面聯想。

但商人政治投資本來也不分藍綠。上網搜尋新聞，徐旭東捐款給政治人物從不避諱使用遠東集團關係企業名義。舉例，2018年縣市首長大選，盧秀燕和陳其邁徐旭東都有捐款；上屆總統大選也傳出押寶韓國瑜。唯一讓人想不透的是，背景「偏藍」的徐旭東為何遭到處罰？

▲ 光是水泥產業，遠東集團在陸有十多家公司 。（圖／翻攝 遠東集團官網）

對台商不再「睜一眼閉一隻眼」

沈杰也指出，「老話一句，回歸根本，有沒有合法合規的經營？」大陸對企業違法違規處罰種類主要有7種，最輕的是警告，然後是罰款，責令停產、整頓、沒收非法所得、暫扣吊銷執照許可證，最重是行政拘留。由此來看遠東處罰其實很輕微，通常會先警告整頓再罰款，之後限期改善，符合流程。

回溯過去大陸改革開放年代，台商力拚經濟發展，大陸對於企業經營灰色地帶都是得過且過。如今，遠東事件也釋放出一個重要訊號，未來台灣跟大陸企業將一視同仁，大陸官方可能不會像從前「睜一隻眼閉一隻眼」，一切依法辦事。

遠東集團也發出最新聲明稿，內文強調過去在大陸經營化纖紡織事業多年均依各項規定營運，今年第二季接受執法部門業務及職能檢查，發現在環保、消防安全、設備及稅務工商等領域，發現若干不完全符合規定之情形，要求限期改善。相關罰款金額合計人民幣3,650萬元。

遠東集團表示，關於整改整頓計劃在年底前完全改善，該事件對財務及業務無重大影響。也按規定繳納相關罰款、追繳稅款。「未來將虛心面對，防杜類似情事之發生。」