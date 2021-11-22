「五告誠意 FUN心遊蘭陽」　林姿妙：賓士C class名車送你

▲▼宜縣推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」，賓士C class百萬名車、電動機車、智慧型手機、平板電腦等獎品大方送。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應新冠肺炎疫情趨緩，宜蘭縣政府與縣內產業合作推出「五告誠意 Fun心遊蘭陽」振興方案，10月5日已先推出第一波捐贈縣內消費發票可免門票參觀轄管景區展館。在眾多民眾的期盼下，「趣遊宜蘭-團體旅遊補助」、「消費滿額抽高效輕油電賓士C class百萬名車」及「住宿加碼送電子消費抵用券」通過追加減預算後，即日起正式起跑，歡迎全國民眾來宜蘭旅遊。

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宜蘭工旅處表示，即日起至2022年4月30日，國民使用五倍券、現金、行動支付、信用卡等支付方式，至縣內任一「食」、「宿」、「遊」、「購」、「行」五大類別之合法店家消費並取得統一發票、收據或憑證，單次消費達新臺幣200元至活動網站登錄個人資訊，並上傳登錄發票、收據或憑證信息，即可獲得抽獎機會。

▲宜縣推出「五告誠意 FUN心遊蘭陽」，賓士C class百萬名車送你。（圖／宜縣府提供）

獎項有：汽車、電動機車、智慧型手機、平板電腦、洗脫烘衣機、75吋以上液晶電視、空氣清淨機、電玩遊戲機等多項好禮。

另，為推廣宜蘭旅遊景點資源，凡旅行社規劃2天1夜以上之團體旅遊，人數達20人以上，於週一至週四入住宜蘭縣合法旅宿並使用合法交通工具，造訪兩處所列指定行程，並依規定申請且確實出團，即可獲得每位旅客250元之獎勵補助，每團上限為1萬元，每一家旅行社以補助10團為限，即日起開放申請（於補助經費新臺幣200萬元用罄為止）。

指定行程需含下列2項：

1.宜蘭縣轄內領有經濟主管機關核發許可登記證之觀光工廠。

2.宜蘭縣轄內領有農業主管機關核發許可登記證之休閒農場。

3.宜蘭縣轄內經文化主管機關及協會認定之合法博物館。

4.宜縣原鄉（大同鄉、南澳鄉）轄內之景點。

5.宜縣原鄉DIY體驗。

6.宜縣原鄉餐食。

而12月1日起，民眾於平日(週一至週四)入住參與這次活動之合法旅宿1晚，縣府將加碼贈送電子消費抵用券：雙人房500元、四人房1,000元（額度用罄即停止發送），民眾於收到簡訊後，可持電子消費抵用券至縣內「食、宿、遊、購、行」之合作店家折抵消費，相揪大家作伙來宜蘭吃喝玩樂。

宜蘭縣政府提醒，抵用券僅限這次活動合作店家使用，不得折抵住宿費、不得換現、不得找零，票券一經使用、誤用、誤刪將不再補發；抵用券不分平假日皆可使用，須於2022年3月31日前使用完畢，逾期未使用視同放棄，不得要求展延使用。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭的觀光旅遊主要仍以國旅為主，起跑後將搭配「冬戀蘭陽溫泉季」及「蘭陽越夜越美麗」活動，邀請民眾來宜蘭旅遊住宿，這次振興方案，不論住宿送消費抵用券補助及消費滿額抽獎，縣民也都可以參加，就是要大家在宜蘭多多消費，把汽車、電動機車、智慧型手機等大獎帶回家，活動詳情請上活動官網「五告誠意 FUN心遊蘭陽」 https://www.5goyilan.tw/。