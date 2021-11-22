打2劑疫苗才能參加跨年？指揮中心：除非縣市政府有特別防疫需求

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

年底各地將迎來各種跨年大型活動，有部份專家建議地方政府制定防疫計畫時可限完全接種疫苗的民眾才能參加。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，除非縣市政府覺得有特別防疫需求，中央不會特別要求施打過1劑或2劑疫苗才能參加活動。

羅一鈞表示，目前大型活動防疫計畫皆由縣市政府審查後核准才可舉辦，中央沒有要求參與活動的民眾需要1劑或2劑疫苗接種證明，才能通過防疫計畫，除非縣市政府有特別防疫需要做額外管控。

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羅一鈞強調，最重要的是大型活動期間要能落實入場體溫監測、人流管理、清消以及戴口罩等要求。

他指出，有些專家認為推行這樣疫苗接種的通行有利於防疫，但就國外經驗看來卻常有反效果，民眾可能會有製造特權階級的感覺，反而令不想打疫苗的情緒高漲，甚至引發民眾上街抗議這些不合理的疫苗管控措施。

羅一鈞說，台灣目前接種率算高，指揮中心仍採鼓勵而非強制的做法推動疫苗接種，不要讓民眾有被強迫打疫苗的心理，以免讓整體疫苗接種計畫更難推行；目前經過專家評估，只針對醫院、長照機構以及有陪侍跟無陪侍休閒娛樂場所才有這樣規定。待疫情穩定後，醫療與長照機構或許可用篩檢取代打疫苗，以免影響就醫、陪病與探病的需求。