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19歲連生三胎！他目睹小孩學父母罵「幹XX」...怒譙：沒能力別生孩

▲▼兒童,睡覺,睡眠,親子,孩子,寶寶,嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲網友目擊友人連生3胎，老大老二從會講話開始，第一句學會的竟然是幹XX 。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣人口結構已進入「生不如死」，政府為了鼓勵生育，推出許多優惠政策，卻也造成一種情況出現，經濟地位高的人生得少或不生，反而弱勢家庭一直生。就有一名網友表示，他的朋友19歲奉子成婚，現在已經生了三個，但是都沒有給他們好的教育，曾目睹孩子開口第一句話就說「幹XX」，讓他感嘆「沒有能力真的不要生小孩」。

一名網友在Dcard以「沒那個能力真的不要生小孩欸」為題發文，表示他有個朋友在19歲奉子成婚，現在24～25歲，已升格為三寶媽，「最小的剛出生，最大的孩子應該要讀幼稚園了，卻整天還是在家，跟著爸媽日夜顛倒，曾經看過他們的孩子餓到撿地板上的東西吃，爸媽卻整天吃香喝辣，下班就要去吃火鍋，羊肉爐...」。

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原PO透露，這對夫妻倆不只沒有給孩子好的生活，也不關心孩子的教育問題，「老大老二從會講話開始第一個學會的是幹XX」，因為父母總是在孩子面前罵髒話，所以他們也有樣學樣。女生原本還有工作，生了第三胎後就沒了，身上也沒有存款，還欠了一屁股債，全家甚至都沒健保，欠費10幾萬元，「卻還能每個禮拜開著他的二手車出去玩」，車上不可能有安全座椅，連奶瓶都是三個孩子共用一個，「沒錯！只有一個，有人一定會問，哪來的勇氣？ 我想是看準了有育兒津貼吧 三個小孩可以領三份…」。

網友說，因為朋友沒工作，但會帶著剛滿月的孩子以及另外2個，到她老公工作的店裡，「小孩累了就在地板上鋪紙板睡覺，勸勸他們要有責任心、要存錢，看起來也是聽不下去，總是覺得自己沒問題，可憐的孩子們，希望你們以後都能好好的啊......」

貼文引發逾2400網友討論，很多人表示根本是社會悲歌，標準的社會底層階級複製，「跟我認識的夫妻一樣，兩個加起來沒多少薪水、存款不多 還生了三個，小孩的花費都靠補助或是請長輩花錢」、「看到真的好難過，因為我父母也是很年輕早婚的89，後來離開家裡生活後才慢慢步上正軌，這些父母真的永遠不會想清楚，可憐的永遠是孩子」、「這樣你知道8+9怎麼來的了嗎」、「通常是經濟狀況不好，靠生小孩領補助，以他們的邏輯，多生多領補助，這類人目光短淺，是不會想到後果的。」、「其實育兒津貼也不多，真不懂他們在想什麼」。

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