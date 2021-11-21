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超商奧客拒碰影印機狂譙　鄉民女神救援嘆：店員變成高危職業

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

 實習記者黃品臻／綜合報導

桃園市龜山區光峰路某超商今凌晨傳出命案，29歲蔡姓店員僅因勸導41歲蔣嫌戴上口罩，竟慘遭持刀刺殺。PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧對此就在臉書發文感嘆，「超商店員什麼時候變成高危險行業了？」並分享上個月目擊奧客差點要攻擊女店員的事件，幸好當時其他顧客出面救援，才沒釀成悲劇。

qn今（21）日下午在臉書發文表示，上個月在桃園某家超商排隊結帳時，目擊一名口氣很糟的中年男子，以「疫情嚴重」為由，拒絕用手碰影印機的上蓋，還要求女店員立刻從櫃檯走出來幫他蓋上影印機，但當時正值中午時間、人潮眾多，女店員已自顧不暇，就低聲下氣地請男子自行蓋上，沒想到男子當場情緒失控，一步步靠近櫃台，作勢要打人的樣子。

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qn回憶，「當時一位也在排隊的男客人先是喝斥他、請他離開，並同時拿出手機蒐證，我則是手機拿出來直接打電話報警，他眼看苗頭不對，罵了一句髒話才離開。」

女店員也被嚇的快哭出來，擔心中年男子再上門，或趁人潮減少時又進門叫囂，對此qn表示，「我當時跟超商妹妹講就是直接報警，然後找東西自保或者躲起來。」

qn指出，超商店員平常雖然不一定會遇到奧客，但卻要十八般武藝樣樣精通，舉凡收銀、捕獲、微波、煮咖啡、做手搖飲、印T-shirt等都要會，「現在卻還要承擔這種提醒客人戴口罩被刺殺或挖眼的風險，真的是很可憐。」

qn除感嘆超商店員變成高危險行業，也提出超商內部可以「改用廣播」來提醒客人入內購物配戴口罩，避免店員直接勸導客人，藉此減少衝突事件發生的可能性。

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園龜山超商店員遭刺死案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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