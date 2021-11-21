巴黎市中心建築大火　近歌劇院廣場！「烈焰噴出」濃煙竄天畫面曝

▲ 巴黎市中心一棟建築發生大火。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國巴黎市中心知名觀光勝地附近20日傳出火警，靠近巴黎歌劇院廣場的一棟建築起火，火舌不斷從窗戶竄出，從遠處便可看見濃煙，出動大量警消滅火及指揮交通，畫面令人震驚。

綜合《路透社》、《天空新聞》報導，巴黎市中心嘉布遣大道（Boulevard des Capucines）上一棟建築發生火災，離巴黎歌劇院廣場不遠。網友拍下的影片中可見，在遠處便可看見火焰和濃煙不斷竄出。現場有警察指揮路人改道，仍有許多行人及騎腳踏車的民眾聚集在路口圍觀。

#BREAKING large fire broke out in a building near the Place de L' Opera Square in Central #Paris, sending clouds of smoke rising into the air #BreakingNews #France #taekook pic.twitter.com/WZmbyunyrv — Four Eyed Mbire Girl (@AmericaToday15) November 20, 2021

消防當局出動雲梯車，穿戴呼吸器的消防員奮力從窗戶撲滅火勢。緊急服務部門說明，目前尚不清楚起火原因。消防隊發言人洛安提耶（Florian Lointier）則表示，所幸目前沒有人員傷亡。

這起火災發生的地點鄰近巴黎幾條主要道路交叉路口，包括歌劇院大街（Avenue de l'Opéra）、嘉布遣大道及義大利人大道（Boulevard des Italiens），而這座廣場因可盡情欣賞華麗義大利風格的巴黎歌劇院，深受遊客歡迎，巴黎旅遊局將其形容為「拍照或接吻的理想地點」。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast