　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

▲▼舊金山一名竊賊直接在眾目睽睽下走入藥妝店偷竊，顧客只能錄影也束手無策。（圖／翻攝自推特）

▲舊金山一名竊賊直接在眾目睽睽下走入藥妝店偷竊，顧客只能錄影也束手無策。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者周世惠舊金山20日專電

舊金山近年竊賊囂張的偷竊影片在社群平台常被推爆。一位市民的住家兩天內連被闖空門9次，台裔市議員黃潔宜和僑領李文雄經營的商家被破壞、抱走收銀機，警方束手無策。

加州佛利蒙特（Fremont）市議員黃潔宜（Teresa Keng）經營的台灣小吃餐館，兩天前發生玻璃門窗被敲碎，竊賊把整台收銀機抱走。店裡沒有留現金，她的損失是維修費與心理壓力。這起竊案已經是她的店家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後經歷的第4次。

佛利蒙特位在舊金山東南方約一小時車程處，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）旗下在加州的工廠設在佛利蒙特。

來自台灣的黃潔宜是佛利蒙特20多萬市民於2018年選出的市議員，去年連任，並將角逐明年的加州眾議員。她告訴中央社記者，「很多人都遇到這樣的狀況」。

身兼僑務委員的李文雄也是受害者，他對記者說，「加州貧富差距愈來愈大，求生無處去的人就會偷竊」。

李文雄在蘋果公司總部所在的古柏迪諾（Cupertino）經營老字號的台式麵包店。上個月底凌晨，他遭遇類似的竊盜劇情，監視錄影機從各種角度拍到店家玻璃門窗被砸碎、沒有放任何現金的收銀機整台被蒙面竊賊偷走，作案過程僅10多秒。

李文雄向警方報案、做完筆錄後，警察告訴他，「拿這份警察報告去找保險公司理賠」。他說，把監視錄影機錄下的嫌犯作案影片交給警方至今快一個月，破案機率看似渺茫。

「監視攝影機到處都是，但功效不大。」在美國打拼35年，李文雄表示，過去6到7年間「加州治安沈淪，成為犯罪之都」，他呼籲修法。

他把問題指向現任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）於加州檢察總長任內，通過加州47號法案，任何950美元（約新台幣2萬6398元）以下的竊盜犯從原先的重罪改為輕罪，即使竊盜現行犯被警察當場逮捕，贓物價值不到950美元不會被判刑。

黃潔宜認為47號法案確實「變相鼓勵犯罪，讓治安愈來愈不好」。在選民服務的過程，她特別看到疫情之後美國日益嚴重的貧富不均。

她說，美國沒有全民健保，失去工作又生病的人難以在物價高的大都市維生，付不起房租的人淪為遊民、找不到工作的人改行當竊賊。

今年夏天，推特平台上有一支高點閱率、關於舊金山治安敗壞的影片，影片只見一名蒙面男子把腳踏車騎入市區一家藥妝店，掃貨到黑色大型塑膠袋中，無法無天地偷竊，再騎著單車離開，過程中店內的警衛拿手機攝影，最後試圖把袋子搶回，但無人能真的制止這樣的竊賊。

更令人不安的，舊金山擅闖民宅的竊案暴增逾2倍，根據警方的統計數字，2019年1月到11月是453起，而今年同期是1054起。

Neighborhood Scout分析聯邦調查局（FBI）資料指出，每145個舊金山人就有一人成為竊盜或暴力犯罪的受害者。財產犯罪包括入屋行竊、超過50美元（約新台幣1390元）偷竊、偷車和縱火。而在舊金山，遭遇財產犯罪的機率是18分之1，約每一千人當中有57人受害。

層出不窮的受害者故事登上新聞版面。「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）19日報導，名為史密斯（Jenna Smith）的護士上月與男友到芝加哥參加她祖母的喪禮，透過手機軟體檢查家中車庫的監控攝影機，突然在手機螢幕看到一名男子閃過，把在她家偷的東西裝在行李箱後離開。

她說，知道主人不在家、食髓知味的這名嫌犯「在兩天內闖空門9次」。

就算是主人在家，膽子大的竊賊照偷。柯克斯（Rob Cox）於2018年耶誕夜在舊金山的家中樓上宴客，樓下被竊賊闖入行竊。柯克斯於是和鄰居合作，自掏腰包集資聘請警衛，用照明燈、監視器等強化住宅安全。

受害者面對舊金山乃至加州的治安惡化，有很多無力感與不安，也有人對收到報案卻不逮捕嫌犯的警察感到憤怒。舊金山人將在明年6月投票罷免他們民選出來的地區檢察長。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
公公「黑暗料理」人妻嚇到尖叫　內行：很好吃
混血辣模生二胎狂出血！　「有生命危險」送進ICU
曾滿街台人穿「極度乾燥」外套！　關鍵1事件跌神壇
捷運三鶯線倒塌3人慘死　家屬相驗淚崩
刺死店員！紙雕師還當過「遺體修復師」：讓客戶美美上路
水電工Youtuber徵學徒「開25K」遭轟！　內行曝真相
科技富豪私藏「5千人斬」性愛名單！　荒淫生活曝
「維力」也要漲了！　一碗泡麵噴59塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

同居女友變心喊分手！31歲噁胖男失控持刀砍殺　19樓窗外拋屍慘死

挺台灣被中國「外交降級」　立陶宛表示遺憾：有權擴大和台灣合作

薩爾瓦多打造首座比特幣市！加碼押注加密幣　除增值稅外全面免稅

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單　員工幫忙顧後宮！荒淫細節曝

日本外相林芳正與王毅通話！獲邀「出訪中國」　關注彭帥人身安全

撞擊小行星！NASA將「發射飛行器」改變軌道　保衛地球首測登場

泰國首例！　19歲少年打完2劑科興「頭髮狂掉」全禿

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

歹徒直接破窗抱走收銀機！舊金山成偷竊熱點　台裔商家受害

彭帥最新影片「外媒還是不信」　衛報：中國面臨全球反彈

同居女友變心喊分手！31歲噁胖男失控持刀砍殺　19樓窗外拋屍慘死

挺台灣被中國「外交降級」　立陶宛表示遺憾：有權擴大和台灣合作

薩爾瓦多打造首座比特幣市！加碼押注加密幣　除增值稅外全面免稅

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單　員工幫忙顧後宮！荒淫細節曝

日本外相林芳正與王毅通話！獲邀「出訪中國」　關注彭帥人身安全

撞擊小行星！NASA將「發射飛行器」改變軌道　保衛地球首測登場

泰國首例！　19歲少年打完2劑科興「頭髮狂掉」全禿

看見樂天林子崴成長　周宗志欣慰：挨兩轟沒有自亂陣腳

男星才發文喊劇終！5天後「突發胃出血離世」享年53歲…網湧入悼念

彭帥事件觸及西方人權底線　WTA對中國開出第一槍

詭！連岳母也跟著走　友曝機車材料夫妻尋短原因　老家求售3200萬

牛棚大將蔡齊哲手緊繃休息　羅傑斯不穩定因素要評估

中信盃黑豹旗／「右投版林子崴」　周宗志看好馮皓選秀優勢

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

批范雲要前核四廠長閉嘴　王鴻薇：不認同民進黨就變中共同路人

洪總帶悍將2年戰績不佳對公司抱歉　若有異動平常心面對

街邊觀光人流大減　美體小舖博愛店撤出

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

國際熱門新聞

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

繼父當垂死媽面性侵12歲女！　她11年後看著他死

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

彭帥新影片揪出2貓膩！　明顯被擺拍真偽存疑

高官爽吃「灑鹽哥」金箔牛排　小販慘被傳喚

科技富豪爆私藏「5千人斬」性愛名單

爆乳護士妹陪你打！妓院接種免費送性愛桑拿

胡錫進曝彭帥影片　國際奧會很擔心

國際女網挺彭帥嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

他擁真實34cm　曝「巨根歪歪」坐到痛爆

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

教授預言美3年內通膨25％　提Fed唯一解方

更多熱門

相關新聞

美國史上最年長總統　拜登慶79歲大壽

美國史上最年長總統　拜登慶79歲大壽

美國總統拜登今天歡度79歲生日。他今年稍早宣誓就任時已經是白宮歷來最年長主人，如今更成為史上第一位在任內慶祝79大壽的美國領導人。

拜登感恩節赦免火雞　呼籲打疫苗才能逃過死劫

拜登感恩節赦免火雞　呼籲打疫苗才能逃過死劫

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

辣模狂歡趴後慘死　最後訊息曝光

美國印太司令　關切中國威脅

美國印太司令　關切中國威脅

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

馬斯克命令員工：3件事沒做到「馬上辭職」

關鍵字：

美國舊金山偷竊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

研究證實：花椰菜「煮前1動作」抗癌力激增！

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

超商員工遭刺死！前大夜班嘆：報警沒用的

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面