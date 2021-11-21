　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際衝浪賽開幕！加碼東浪嘉年華　10大海洋主題活動衫原登場

▲▼「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」20日在杉原海水浴場舉行開幕典禮，由縣長饒慶鈴表示，「我們今年衝浪賽又創造兩個第一」，其一為台灣是今年WSL全亞洲唯一進行衝浪賽的國家，另外，今年首度將場地延伸至杉原灣，以雙主場的方式加碼舉辦「東浪嘉年華」，現場有巨型風箏展演、台灣SUP競速挑戰賽及海洋藝術特展登場，為今年的活動揭開序幕。

饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，除了已經是世界最高等級比賽場地的衝浪，風帆和SUP等水域活動也開始扎根在東海岸，縣府未來將利用臺東地理環境的優勢，打造東海岸成為太平洋海域遊憩廊道。2021年雖受新冠肺炎豔情影響，外國選手無法來到台東參賽，但仍持續與世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）合作，獲得WSL國內高級別賽事授權，首次以全球具有特殊意義的SPECIALTY EVENT（台東挑戰賽）方式辦理賽事，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲（APEC）國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

▲▼「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

國際知名長笛家林姿瑩老師親自策畫開幕樂舞〈灣美特調〉在開幕現場演出。

饒慶鈴同時表示，今年首次將活動延伸到杉原灣，以東海岸秋冬季節的東北季風特性，打造專屬的【東浪嘉年華】，在11/20至11/28有10大主題活動，除此之外，台東也是南島語族的原鄉，更擁有豐沛的海洋文化，希望選手和民眾來到台東，不僅是參加一場比賽或是活動，更要感受台東多元的海洋城市面貌，體驗慢經濟的魅力。

2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華的活動主題為「金樽戰浪．逐風杉原」，邀請國內好手一同來金樽戰浪，也歡迎民眾到杉原海水浴場逐風，體驗十大海洋主題活動。為了展現台東豐沛的海洋運動能量與深厚的南島原鄉在地文化，今年特別邀請北藝大研發長─國際知名長笛家林姿瑩老師親自策畫開幕樂舞〈灣美特調〉。〈灣美特調〉為台東「零捌玖舞蹈工作室」將舞蹈融合排灣古謠〈爬竿歌〉的原創樂舞曲目，此次「零捌玖舞蹈工作室」與台灣首位以聲音設計作品獲德國「紅點品牌與傳達設計獎」的音樂製作人ODd合作，將〈灣美特調〉重新編曲，加上長笛演奏，並由曾為周杰倫等藝人演唱會編舞的台東排灣族編舞家林群哲老師編舞，也在開幕現場帶領舞者演出，和全國記者會中登場的史都華衝浪平台進行人機互動舞蹈，展現具台東特色、原民文化及國際潮流的樂舞藝術！

▲▼「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼東浪嘉年華在杉原海水浴場展開10大海上主題活動。

「東浪嘉年華」即日起至11月28日，連續九日在杉原海水浴場辦理，以「陸海空」型態進行規劃，推出「大型風箏展演」、「風動地景藝術」、「 沙灘星空電影院」、「 黑潮海洋音樂會」、「 海洋環保藝術特展」、「台灣SUP競速挑戰賽」、「台灣沙灘排球挑戰賽」、「海洋市集」、「 杉原灣潮間帶導覽」以及「 親子沙雕活動」十大海洋主題活動。此外，縣府與臺北藝術大學劇場設計系楊金源教授合作，為了此次活動量身設計打造全世界唯一一台可攜式「史都華衝浪平台」，透過「飛航駕駛訓練模擬器」所採用的「六軸史都華平台」原理，可以精準模擬衝浪的刺激快感，歡迎民眾到「東浪嘉年華」體驗。

▲▼「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

激烈的比賽將於11月24至28日，以「台東挑戰賽」形式連續五天在金樽漁港登場，比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播。比賽會場將有衝浪市集販售在地美食及衝浪文創商品，現場也安排「衝浪好好玩」體驗活動，除了最夯的SUP體驗之外，也提供手作DIY體驗及衝浪導覽活動，歡迎民眾事先預約。

▲▼「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴體驗「史都華衝浪平台」。

【東浪嘉年華】
活動時間：11/20 - 11/28
活動地點：杉原海水浴場
主題活動：
(1) 大型風箏展演 11/20-21、27-28日 (每週六、日)
(2)台灣SUP競速挑戰賽 11/20 - 11/21
(3)台灣沙灘排球挑戰賽 11/27 - 11/28
(4)風動地景藝術 11/20 - 11/28
(5)衝浪模擬機體驗 11/20 - 11/28 10:00-17:00
(6)沙灘星空電影院 11/25 - 11/27 18:00-20:00
(7) 黑潮海洋音樂會（閉幕活動) 11/28 PM18:00-20:00
(8) 海洋環保藝術特展 11/20-11/2810:00-17:00
(9) 杉原灣親子沙雕 11/20、21及27、28 14:00-16:00
(10) 杉原灣潮間帶導覽活動 11/20-11/28(實際活動視漲退潮時間而定)

【2021台灣國際衝浪公開賽】
活動時間：11/24-11/28
活動地點：金樽漁港
活動內容：
(1) 台東挑戰賽-職業/業餘衝浪賽事 11/24-28
(2)衝浪好好玩體驗活動 11/24-28 10:00-17:00

◎官方網站：https://www.taiwanopenofsurfing.org/

◎FB粉絲專頁：台灣國際衝浪公開賽 Taiwan Open of Surfing
https://www.facebook.com/taiwanopenofsurfing

◎Instagram：taiwanopenofsurf

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
陳美鳳40年秀場裝尺度超大！　胸前形狀看光
陳美鳳40年秀場裝尺度超大！　胸前形狀看光
王品「全新品牌」地點曝光！　12月底開幕
Vicky「戰袍」誘屈中恆：早點進來！　結局讓她氣炸
20多歲女「打2劑AZ、1劑莫德納」　返台仍確診
華南7姬「一塊布遮重點部位」惹議　辣妹主播：沒義務活成社會期
殺店員「紙雕家」背景起底！出過7本書、作品到處買得到
萬金石「肯亞女選手」染疫！匡列11選手、1工作人員
快訊／今本土+0！　增9例境外移入
台中將「大規模停水」！　影響區域看這裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南歸仁美食行銷首部曲徵集在地好味　黃偉哲邀遊歸仁嚐美食抽好禮

全台首座導入食品安全管制系統　屏東櫻花蝦拍賣場落成啟用

不忍了！台東鯉魚山成垃圾天堂　環保局科技執法最高罰6千

2021屏東馬拉松縣民公園起跑　全馬周柏江跑奪冠

首座公部門無人機飛行考照場　體驗視覺衝擊+飛行快感

國際衝浪賽開幕！加碼東浪嘉年華　10大海洋主題活動衫原登場

台南歸仁弱勢家戶修繕完工　黃偉哲慰問感謝各界善心及志工辛勞

時力台南公投街講　籲市民積極參與展現公民意志

台灣咖啡節上場　斗南警貼心製作交通疏導管制圖

台南安定胡麻節安定場開幕　黃偉哲邀請民眾體驗道地胡麻魅力

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

台南歸仁美食行銷首部曲徵集在地好味　黃偉哲邀遊歸仁嚐美食抽好禮

全台首座導入食品安全管制系統　屏東櫻花蝦拍賣場落成啟用

不忍了！台東鯉魚山成垃圾天堂　環保局科技執法最高罰6千

2021屏東馬拉松縣民公園起跑　全馬周柏江跑奪冠

首座公部門無人機飛行考照場　體驗視覺衝擊+飛行快感

國際衝浪賽開幕！加碼東浪嘉年華　10大海洋主題活動衫原登場

台南歸仁弱勢家戶修繕完工　黃偉哲慰問感謝各界善心及志工辛勞

時力台南公投街講　籲市民積極參與展現公民意志

台灣咖啡節上場　斗南警貼心製作交通疏導管制圖

台南安定胡麻節安定場開幕　黃偉哲邀請民眾體驗道地胡麻魅力

「難停轉角牆平面車位vs靠牆機上？」　答案秒出爐：當然是它

超強肥美秋刀魚刺身兩吃！隱身台北市場人氣日料　葡萄蝦太鮮美

顏寬恒美女發言人喊「怕遭國家機器鎖定」　林靜儀：之前韓國瑜也說過

紙雕家殺超商店員！網曝「大夜報警等30分」　龜山警將通知到案說明

怕別狗偷吃乖汪「超近距離」死守聞香睡　網驚：漢堡怎麼還在

「連狗帶床」狠心扔停車場棄養　牠垂耳收下施捨糧：主人不要我了

「2萬人回大家庭」　朱立倫回同舟炸鍋：團結對抗鴨霸民進黨

水電工Youtuber徵學徒「月薪開25K」遭轟！內行見待遇推爆：超佛

台南歸仁美食行銷首部曲徵集在地好味　黃偉哲邀遊歸仁嚐美食抽好禮

天氣太冷4貓窩小紙箱取暖　見媽露「被打擾臉」：沒位置了

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

地方熱門新聞

新北男栗松溫泉脫臼！涼山士官長背人下山

南投男搭救護車到醫院　醫護氣炸：再演

男登武嶺高山症發　苦撐至小風口好心人幫報警

2021桃園購物節　首輛汽車大獎落在中壢

台南新卸任家長會長感恩聯誼

男買2萬茶葉　抱「南投玩很大」50萬

黃偉哲頒發「卓越市民」肯定萬正雄長老

全國首次台南餐酒嘉年華熱鬧開醺

2021桃園仙草花節登場　3至5天內紫爆盛開

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫

萬金石馬拉松21日登場　交通管制措施出爐

用保單借澎恰恰100萬　鹿港債主：他一毛都沒還

金門縣「降低幼幼班師生比」提升照護質量

時力台南公投街講

更多熱門

相關新聞

新北最便捷漁人碼頭　打造特色漁業文化

新北最便捷漁人碼頭　打造特色漁業文化

新北淡水區為北海岸起點緊鄰都會區，自淡水輕軌啟用，重點大港「淡水漁人碼頭」交通更為便捷，座落淡水河口，匯集都會區、河口區、沿近海不同的漁業產業，今（20日）淡水區漁會為行銷冬季漁獲及現正盛產的萬里蟹，舉辦各式各樣的漁業文化體驗及魚鮮拍賣。

男買2萬茶葉　抱「南投玩很大」50萬

男買2萬茶葉　抱「南投玩很大」50萬

全國首次台南餐酒嘉年華熱鬧開醺

全國首次台南餐酒嘉年華熱鬧開醺

2021台灣國際衝浪公開賽x東浪嘉年華　正式開幕

2021台灣國際衝浪公開賽x東浪嘉年華　正式開幕

台中電競嘉年華熱鬧登場　

台中電競嘉年華熱鬧登場　

關鍵字：

衝浪公開賽加碼嘉年華主題體驗魅力杉原海水浴場金樽

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

勸戴口罩慘遭「樓上住戶」刺死！店員父心碎

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

研究證實：花椰菜「煮前1動作」抗癌力激增！

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝2關鍵時刻會用到

超商店員勸戴口罩遭刺死　鄭文燦震怒發聲

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

女大生存股4年只挑台積電、0050　不敗教主搖頭「不如這樣買」

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面