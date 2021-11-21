國際衝浪賽開幕！加碼東浪嘉年華　10大海洋主題活動衫原登場

▲「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」在杉原海水浴場舉行開幕典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」20日在杉原海水浴場舉行開幕典禮，由縣長饒慶鈴表示，「我們今年衝浪賽又創造兩個第一」，其一為台灣是今年WSL全亞洲唯一進行衝浪賽的國家，另外，今年首度將場地延伸至杉原灣，以雙主場的方式加碼舉辦「東浪嘉年華」，現場有巨型風箏展演、台灣SUP競速挑戰賽及海洋藝術特展登場，為今年的活動揭開序幕。

饒慶鈴表示，台東擁有全台灣最長的176公里海岸線，除了已經是世界最高等級比賽場地的衝浪，風帆和SUP等水域活動也開始扎根在東海岸，縣府未來將利用臺東地理環境的優勢，打造東海岸成為太平洋海域遊憩廊道。2021年雖受新冠肺炎豔情影響，外國選手無法來到台東參賽，但仍持續與世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）合作，獲得WSL國內高級別賽事授權，首次以全球具有特殊意義的SPECIALTY EVENT（台東挑戰賽）方式辦理賽事，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲（APEC）國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

▲國際知名長笛家林姿瑩老師親自策畫開幕樂舞〈灣美特調〉在開幕現場演出。

饒慶鈴同時表示，今年首次將活動延伸到杉原灣，以東海岸秋冬季節的東北季風特性，打造專屬的【東浪嘉年華】，在11/20至11/28有10大主題活動，除此之外，台東也是南島語族的原鄉，更擁有豐沛的海洋文化，希望選手和民眾來到台東，不僅是參加一場比賽或是活動，更要感受台東多元的海洋城市面貌，體驗慢經濟的魅力。

2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華的活動主題為「金樽戰浪．逐風杉原」，邀請國內好手一同來金樽戰浪，也歡迎民眾到杉原海水浴場逐風，體驗十大海洋主題活動。為了展現台東豐沛的海洋運動能量與深厚的南島原鄉在地文化，今年特別邀請北藝大研發長─國際知名長笛家林姿瑩老師親自策畫開幕樂舞〈灣美特調〉。〈灣美特調〉為台東「零捌玖舞蹈工作室」將舞蹈融合排灣古謠〈爬竿歌〉的原創樂舞曲目，此次「零捌玖舞蹈工作室」與台灣首位以聲音設計作品獲德國「紅點品牌與傳達設計獎」的音樂製作人ODd合作，將〈灣美特調〉重新編曲，加上長笛演奏，並由曾為周杰倫等藝人演唱會編舞的台東排灣族編舞家林群哲老師編舞，也在開幕現場帶領舞者演出，和全國記者會中登場的史都華衝浪平台進行人機互動舞蹈，展現具台東特色、原民文化及國際潮流的樂舞藝術！

▲▼東浪嘉年華在杉原海水浴場展開10大海上主題活動。

「東浪嘉年華」即日起至11月28日，連續九日在杉原海水浴場辦理，以「陸海空」型態進行規劃，推出「大型風箏展演」、「風動地景藝術」、「 沙灘星空電影院」、「 黑潮海洋音樂會」、「 海洋環保藝術特展」、「台灣SUP競速挑戰賽」、「台灣沙灘排球挑戰賽」、「海洋市集」、「 杉原灣潮間帶導覽」以及「 親子沙雕活動」十大海洋主題活動。此外，縣府與臺北藝術大學劇場設計系楊金源教授合作，為了此次活動量身設計打造全世界唯一一台可攜式「史都華衝浪平台」，透過「飛航駕駛訓練模擬器」所採用的「六軸史都華平台」原理，可以精準模擬衝浪的刺激快感，歡迎民眾到「東浪嘉年華」體驗。

激烈的比賽將於11月24至28日，以「台東挑戰賽」形式連續五天在金樽漁港登場，比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播。比賽會場將有衝浪市集販售在地美食及衝浪文創商品，現場也安排「衝浪好好玩」體驗活動，除了最夯的SUP體驗之外，也提供手作DIY體驗及衝浪導覽活動，歡迎民眾事先預約。

▲縣長饒慶鈴體驗「史都華衝浪平台」。

【東浪嘉年華】

活動時間：11/20 - 11/28

活動地點：杉原海水浴場

主題活動：

(1) 大型風箏展演 11/20-21、27-28日 (每週六、日)

(2)台灣SUP競速挑戰賽 11/20 - 11/21

(3)台灣沙灘排球挑戰賽 11/27 - 11/28

(4)風動地景藝術 11/20 - 11/28

(5)衝浪模擬機體驗 11/20 - 11/28 10:00-17:00

(6)沙灘星空電影院 11/25 - 11/27 18:00-20:00

(7) 黑潮海洋音樂會（閉幕活動) 11/28 PM18:00-20:00

(8) 海洋環保藝術特展 11/20-11/2810:00-17:00

(9) 杉原灣親子沙雕 11/20、21及27、28 14:00-16:00

(10) 杉原灣潮間帶導覽活動 11/20-11/28(實際活動視漲退潮時間而定)

【2021台灣國際衝浪公開賽】

活動時間：11/24-11/28

活動地點：金樽漁港

活動內容：

(1) 台東挑戰賽-職業/業餘衝浪賽事 11/24-28

(2)衝浪好好玩體驗活動 11/24-28 10:00-17:00

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