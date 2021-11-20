2021台灣國際衝浪公開賽x東浪嘉年華　正式開幕

▲國際衝浪公開賽x東浪嘉年華，正式展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2021台灣國際衝浪公開賽X東浪嘉年華」於20日在杉原海水浴場舉行開幕典禮，由縣長饒慶鈴啟動，縣長表示，連續11年舉辦的「台灣國際衝浪公開賽，並再次與WSL攜手，台灣是今年WSL全亞洲(APEC)唯一進行衝浪賽的國家，另外，今年首度將場地延伸至杉原灣，以雙主場的方式加碼舉辦「東浪嘉年華」，現場有巨型風箏展演、台灣SUP競速挑戰賽及海洋藝術特展登場，為今年的活動揭開序幕。

2021年雖受新冠肺炎豔情影響，外國選手無法來到台東參賽，台東縣政府與世界衝浪聯盟（World Surf League以下簡稱WSL）合作，獲得WSL國內高級別賽事授權，首次以全球具有特殊意義的SPECIALTY EVENT(台東挑戰賽)方式舉辦賽事，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲(APEC)國家區唯一進行衝浪賽事的國家。

今日開幕的「東浪嘉年華」即日起至11月28日，連續9日在杉原海水浴場辦理，以「陸海空」型態進行規劃，推出「大型風箏展演」、「風動地景藝術」、「 沙灘星空電影院」、「 黑潮海洋音樂會」、「 海洋環保藝術特展」、「台灣SUP競速挑戰賽」、「台灣沙灘排球挑戰賽」、「海洋市集」、「 杉原灣潮間帶導覽」以及「 親子沙雕活動」10大海洋主題活動。今年與台北藝術大學劇場設計系楊金源教授合作，為了此次活動量身設計打造全世界唯一1台可攜式「史都華衝浪平台」，透過「飛航駕駛訓練模擬器」所採用的「6軸史都華平台」原理，可以精準模擬衝浪的刺激快感。

激烈的比賽將於11月24至28日，以「台東挑戰賽」形式連續5天在金樽漁港登場，比照國際大型賽事規格於博斯體育頻道轉播。比賽會場將有衝浪市集販售在地美食及衝浪文創商品，現場也安排「衝浪好好玩」體驗活動，除了最夯的SUP體驗之外，也提供手作DIY體驗及衝浪導覽活動，歡迎民眾事先預約。