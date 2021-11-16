花420元網購「包包送iPhone」　她愣呆了！　網驚圖文相符：很稀少

▲網購帆布包，還加送一支「iPhone」！（圖／翻攝網購好物交流）



網搜小組／劉維榛報導

網購東西，最怕的就是圖文與實體物品不符！不過一名女網友驚呼，這幾天收到網購新包包，出乎意料的是，商家還送來一支「iPhone」，讓原PO一度以為賺到了，且查看網站照片說明，還圖文相符，引發一票網友敲碗求連結，「哈哈，都心動想下單了！」

一名女網友在臉書《網購好物交流》表示，最近花了420元買了一款日系兩用帆布包，收到包裹後卻驚呆了，原PO竟在內袋發現一支「白色iPhone」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果真相神展開，原PO笑虧，仔細一瞧原來是iPhone玩具塑膠展示機，但家裡根本沒小孩，一度不知該如何運用這支手機，「請問大家通常會怎麼做？包包很完好沒事。」想了一番後，原PO又更新直呼，「唯一想到的功用，是給我家恨手機的兔兔們摔。」

文章PO網不到半小時，就引發千名網友暴動驚回，「你賺到耶」、「買到圖相符的產品，真的很稀少」、「哈哈，我都心動想下單了」、「所以你那個包是樣品」、「廠商很老實啊！就是附手機的」、「這個賣場讚，不只包包沒色差，還圖文相符，求連結」、「這是買一送一的概念」、「很超值耶～展示機也都不便宜」、「請問版主，有連結嗎？應該還有一個包包是內含耳機的，我想試試看」。

▼網友胡鬧，表示還差一副耳機！（圖／翻攝網購好物交流）

