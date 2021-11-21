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明年求財把握這3天！拜水官大帝準備「這一物」　保證大豐收

▲廖大乙說，拜水官大帝求財用龍眼乾。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙說，拜水官大帝求財用龍眼乾。（圖／廖大乙提供，以下同）

記者唐詠絮／綜合報導

農曆十月十五日「下元節」，也是三官大帝水官大帝的誕辰，民俗大師廖大乙指出，要在明(2022)年贏得先機、求財運補財庫現在正是時候，從11月20日至23日(農曆十六至十九日)，只要準備一物「龍眼乾」，既可求財，又可祈求眼光銳利、精準，保證一定大豐收。

廖大乙指出，「三界公」是福祿壽的化身，上元節天官大帝賜福，中元節地官大帝赦罪，下元節水官大帝消災解厄「謝平安」，尤其水官有掌管財庫、消厄運的職責， 若要補財庫者，可在水官大帝生日後至農曆19日，前往供奉三官大帝的大廟，或是家門口拜拜都有效力，有始有終接財氣可以補財運消除厄運。

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▲廖大乙說，拜水官大帝求財用龍眼乾。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙說，拜水官大帝求財還可以用文疏。

廖大乙說，祭拜水官大帝非常適用龍眼乾來當祭祀品，而且因龍眼乾有烘乾過且果肉變黑褐色，黑又代表「水」可以生財補運，其他水果像香蕉、李、梨、鳳梨等都可以招好運，拜完後可以放在廟內與其他蒼生結善緣，除此之外，也可以用紅紙寫疏文，疏文內容要有姓名、地址及欲祈求的事項，誦唸過後就拿到金爐燒化，一定可以保來年平安豐盛。

▲廖大乙說，拜水官大帝求財用龍眼乾。（圖／廖大乙提供）

▲廖大乙說，拜水官大帝求財用周招來好運的水果。（圖／廖大乙提供）

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