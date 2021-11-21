文總「萬華大鬧熱」圓滿落幕　單日吸5萬年輕人嗨翻老城區

▲2021萬華大熱鬧。（圖／文總提供）

政治中心／台北報導

由文化總會結合老城魅力的生活節品牌所舉辦的「萬華大鬧熱」，20日晚間順利落幕。這是萬華走過疫情危機後的首場大型活動，透過在地團隊組成的市集，以及結合滅火器、拍謝少年及黃玠等16組卡司的音樂祭，單日即吸引約5萬青年及人潮湧入艋舺，也讓在地經營數十年的店家直呼「好久沒看到這麼多年輕人」。

「萬華大鬧熱」昨晚落幕後，今晚則由艋舺青山宮在廟前舉辦大型演唱會，邀請玖壹壹、李佳薇、邱振哲、草屯囝仔、陳零九、戴愛玲、畢書盡、黃明志、陳芳語及高爾宣等多組歌手開唱。青山宮祭典則將於11月24、25日舉行暗訪，26日進行萬華區全區遶境。

另外，艋舺青山宮為改善暗訪、遶境時間過長、及紅壇舞台噪音等問題，避免影響民眾生活起居及夜間休息，與台北市政府經多次會議，今年祭典將採取5項睦鄰措施：一、活動需於午夜12時前結束；二、夜間10時後不再施放鞭炮；三、遵守防疫相關規定；四、紅壇、舞台設置位置需依相關法規申請；五、紅壇、舞台於會勘後始得設置。

文總表示，今年「萬華大鬧熱」以「興萬代、振八方」為主題，音樂祭由「火氣音樂」在百年宮廟或市場菜攤上搭設極具特色的「青山、清水、直興」3大舞台，現場邀請的樂團與歌手，包括：滅火器、拍謝少年、黃玠、溫蒂漫步、Mong Tong、臺北爵士大樂隊、草屯囝仔、春麵樂隊、恐龍的皮、žž瑋琪、孩子王、查勞‧巴西瓦里、王水源、FUTURE AFTER A SECOND、非人物種、Yappy。

其中，青山、清水兩舞台規模較大，吸引許多樂迷駐足欣賞樂團演出，特別的是在直興市場中的攤販上直接搭設的「直興舞台」，規模雖較小，但卻吸引超多年輕樂迷前往朝聖這個史無前例的舞台，演出過程場場都讓直興市場出現難得一件的滿場嗨翻的年輕人畫面。

文總指出，今年萬華大鬧熱的城市散步與「島內散步」團隊合作，也推出系列講座及小旅行等靜態活動，採收費報名制，但公布當天全數名額就被秒殺，相關活動也順利落幕；文創市集部分，則由熟悉台灣老城社區與文史特色的「舒喜巷」策展，在貴陽街以5大主題邀40個團隊店家，將萬華之飲食、技藝、穿搭、文創精華展演至常民街上，讓民眾感受萬華的人情味。

文總表示，昨天參與活動的民眾，大致均遵守實聯制登記、佩戴口罩、定點飲食、保持社交距離等防疫規定，工作人員亦分為定點引導及走動式宣導的方式加以落實，市集則採內用區定點立食、飲食完畢後盡快戴回口罩等措施，維護民眾健康，參與的民眾都十分配合。