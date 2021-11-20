喊「把他趕出去」陳情者遭架離受傷　國民黨轟：蘇貞昌道歉！

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／朱立倫辦公室提供）

實習記者張鈞量／台北報導

近來四大公投藍綠雙方激烈交鋒，行政院長蘇貞昌20日出席高雄公投宣講的時候，遇到民眾鬧場陳情，抗議民眾隨即被架離現場，蘇貞昌也請在場民眾「鼓掌把他請出去」。國民黨隨後批評，蘇貞昌如此暴力已非首次，過去遇上反深澳燃煤電廠自救會陳情，也以暴力對應，要求蘇貞昌應立即向陳情民眾道歉。

國民黨表示，對於蘇貞昌今日出席高雄公投宣講時，遇民眾陳情抗議，竟鼓動群眾「把他趕出去」，而安全人員將民眾架離會場時甚至導致其受傷流血的情況，這種傲慢暴力應予譴責。

國民黨文傳會主委凌濤批評，民進黨嘴上掛著「謙卑」，實際上只有執政者高高在上的狂妄自大，蘇貞昌如此暴力對待民眾也非首次，應立即向陳情民眾道歉負責。

凌濤強調，蘇貞昌「鴨霸」、暴力已非首次，2018年9月，蘇貞昌在瑞芳遇上反深澳燃煤電廠自救會陳情，也是強行搶下對方文件，並以用力「拍肩」、「拍肚」對待民眾，顯然蘇貞昌只要聽到反對聲音，似乎就會變得特別暴戾。

凌濤質疑，蘇貞昌日前稱自己「一日三省吾身」，但面對民主社會不同的聲音，竟是動輒以暴力行為回擊、驅逐民眾，請問蘇院長真的有好好反省自己鴨霸獨裁的作為嗎？當暴力院長對待人民毫不留情，上次肚子被揍、這次手肘濺血，下次會是哪裡？

凌濤批評，如此惡形惡狀顯示出民進黨毫無與民眾妥善溝通的意願，更坐實了公投說明會只不過是選舉動員式的造勢大會。如果民進黨繼續將公投議題訴諸政黨對決、無心回應民意，只會招致民意更強烈的反彈，民意的海嘯即將襲向民進黨政府。