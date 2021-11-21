女友怕爆1食材爆共鳴「臭到X北」　網曝大魔王：比起來算小兒科

▲原PO女友嫌棄1食材爆共鳴。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人的挑食清單中一定有「青椒」，雖然口感清脆，但特殊的「椒味」讓不少人碰一次就再也不願吃，不過愛這一味的也大有人在。有男網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他超愛吃青椒，但女友極度討厭這食材，甚至會跟他說「你吃完（青椒）可能不能親我」，讓原PO好奇發起閒聊「青椒的味道會很臭嗎？」

這位男網友文中表示，他很愛吃青椒，覺得青椒炒牛肉根本是人間美味，「相反的，女友極度討厭青椒的味道，覺得青椒味很臭。」甚至當他傳了一張自己有夾青椒的滷味晚餐照，女友還會開玩笑直嗆「嘔嘔嘔，你吃完可能不能親我哈哈！」

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▲許多人也嫌青椒很臭。（示意圖／Pixabay）

女友光是看到就覺得快吐的反應，讓原PO不禁發問「她女孩兒們大部分都不愛青椒嗎？」貼文一出，就有人秒抖，「臭到靠北，應該是說為什麼有人敢吃那種東西，我連叫它食物都不想」、「臭，完全不行」、「臭死了 齷齪食物」、「超級可怕，連便當裡分割的隔壁菜碰到青椒也不吃。」

不過，貼文意外釣出許多青椒同好者，「我冰箱有包三色椒，等下拿出來擺拍，嚇嚇那些不吃椒的人」、「青椒超好吃，烤肉一定要有」、「非常好吃，炒牛肉或豬肉片，沙茶更棒」、「小時候不敢，長大超愛」、「青椒被蠟筆小新汙名化」、「直切不會苦，臭味無解」、「青椒生吃很像蓮霧。」

還有人表示，有別的食材更恐怖，「在香菜、芹菜大魔王面前，青椒算小兒科」、「個人覺得（青椒）好吃，討厭茄子跟芋頭」、「比起香菜、芹菜、九層塔好太多」、「從小最愛吃的就是青椒，脆脆又香甜，才不像某些什麼茄子、絲瓜噁心軟爛的怪味口感勒！」