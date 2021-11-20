桃園復興區發放回饋金5千元！創歷年最高紀錄　1萬2491人受惠

▲桃園市復興區公所宣布，2021年回饋金（石門水庫）將於12月1日起受理申請，圖為石門水庫。（圖／翻拍自桃園觀光導覽網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區公所宣布，2021年回饋金將於12月1日受理申請，凡設籍復興區滿6年民眾可於今年12月底前申請，每人可領5000元。區長游正英表示，根據10月底人口統計，復興區有1萬2491人，預估需要6000萬元，回饋金主要來自石門水庫回饋金，籲請符合資格鄉親記得提出申請。

游正英指出，這筆回饋金經費來自於石門水庫回饋金，由於復興區全區10個里都在水源保護區內，因此全區設籍滿6年居民都符合申請資格，石門水庫回困金與其他縣市水庫保護區所在地一樣都有回饋金，或是只有幾個村里在保護區內，復興區則是全區在保護區，因此復興區回饋金比起其他縣市要多。

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▲桃園市復興區公所指出，2021年回饋金於12月1日起受理申請，凡設籍滿6年者均可申請，約有1萬2千餘人符合資格，圖為石門水庫壩頂。（圖／翻拍自桃園觀光導覽網）

游正英解釋，以往發放回饋金要憑家庭支出收據領取，2018年12月他上任後就與鄉親代表到立法院陳情，中央於隔年取消憑收據申請規定，改為直接發現金。他爭取到免收據法條依據後，並將回饋金提升至4200元，第2年再調高4380元，今年5000元則是歷年最高，未來會繼續為鄉親爭取更多權益。

游正英強調，今年發5000元的原因，主因為石門水庫回饋金除發現金外，還有地方活動經費也可申請，用不完的回饋金每年均要繳回，但每五年可申請過去繳回餘額再回饋地方，今年才可以領5000元，若連同行政院發放的5倍振興券，大家有1萬元可以安心過好年。

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